مشروعات تنموية بتبوك

دشن أمير منطقة تبوك الأمير فهد بن سلطان، بمكتبه، أمس، بحضور وزير النقل والخدمات اللوجستية المهندس صالح بن ناصر الجاسر، وقادة منظومة النقل والخدمات اللوجستية، مشروعات جديدة بالمنطقة لخدمة الطرق ومرتاديها من أهالي المحافظات والمراكز وزوار المنطقة، بإجمالي أطوال تتجاوز 35 كيلومترًا.

وتم تدشين المسار المطور لطريق القليبة/‏ أبو عجرم المرحلة الأولى بطول يتجاوز 31 كم، الهادف لرفع مستوى السلامة المرورية على الطريق الممتد من تبوك إلى الجوف، وكذلك تدشين عدد من مشروعات طرق الربط بالمنطقة، وفتح حركة السير على الطرق المؤدية إلى قرية جيدة، والخرار، وخربة، والجديدة، والمنجور بطول 4كم.