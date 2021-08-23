مشروعات تنموية بتبوك

وتم تدشين المسار المطور لطريق القليبة/ أبو عجرم المرحلة الأولى بطول يتجاوز 31 كم، الهادف لرفع مستوى السلامة المرورية على الطريق الممتد من تبوك إلى الجوف، وكذلك تدشين عدد من مشروعات طرق الربط بالمنطقة، وفتح حركة السير على الطرق المؤدية إلى قرية جيدة، والخرار، وخربة، والجديدة، والمنجور بطول 4كم.
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