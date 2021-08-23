12 شركة تتنافس على الضمان الصحي وشراء الخدمات

ويهدف المشروع إلى إنشاء بيئة للتحول الرقمي في نظام تمويل الرعاية الصحية في المملكة تتصدى للتحديات التي تواجه النظام الحالي من خلال تقديم برنامج الضمان الصحي وشراء الخدمات الصحية، ومن خلال التطور التقني كان لا بد أن يتم تأسيس أدوات وآليات البرنامج لتتماشى مع التطور حيث توفر منصات الخادمات والشبكات الحديثة تحقيق الأهداف التي تم إنشاء برنامج الضمان الصحي لها وأبرزها شراء خدمات الرعاية الصحية، واحتساب مخاطر التكلفة الصحية، والمساهمة في إعادة الهيكلة لشبكة مقدمي الرعاية الصحية في المملكة، مع رفع الأداء وسرعة الحصول على البيانات.
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