يعتزم المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر البدء في تشجير 5 متنزهات ومحميات وطنية، تمتد في 7 مناطق في المملكة. مشاريع تشجير المتنزهات والمحميات 01 تشجير محمية الملك سلمان (المرحلة الأولى) تبوك حائل الحدود الشمالية الجوف 02 مشروع تشجير متنزه بقعاء في محافظة بقعاء بمنطقة حائل حائل 03 مشروع تشجير محمية الإمام تركي بن عبدالله (المرحلة الأولى) القصيم الشرقية حائل الحدود الشمالية الجوف 04 مشروع تشجير محمية الملك خالد (المرحلة الأولى) الرياض 05 مشروع تشجير متنزه الأحساء الوطني بالمنطقة الشرقية (المرحلة الثانية) الشرقية



كانت هذه تفاصيل خبر تشجير 5 متنزهات ومحميات وطنية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.