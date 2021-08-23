سهيل ينهي موسم الصيف

بدأ العد التنازلي لنهاية فصل الصيف مع ظهور نجم سهيل، حيث يرصد بالعين المجردة من جنوب الجزيرة العربية وحتى منتصفها في الـ24 من أغسطس 2021.

قصر النهار

وعدّ رئيس الجمعية الفلكية بجدة المهندس ماجد أبو زاهرة، نجم سهيل من أكثر النجوم أهمية منذ القِدم في الجزيرة العربية، لأنه وبالتزامن مع ظهوره تتراجع زاوية سقوط أشعة الشمس، ويبدأ النهار يقصر تدريجياً، ويبرد آخر الليل بشكل ملموس، في حين تبدأ الشمس تميل نحو الجنوب بعد أن كانت عامودية بداية فصل الصيف، لذلك كان العرب يستبشرون بطلوع هذا النجم.

وأشار إلى أن نجم سهيل يبعد عن كوكبنا مسافة 313 سنة ضوئية، وهو ألمع نجم ضمن مجموعة نجوم «كارينا» القاعدة الجنوبية، وثاني ألمع نجم في الليل بعد الشعرى اليمانية.

يذكر أن نجم سهيل لا يوجد له تأثير على أحوال الطقس مثل غيره من النجوم -باستثناء الشمس- وإنما النجم مجرد علامة يتزامن ظهورها مع بداية التغير الفصلي والانتقال نحو الاعتدال الخريفي.

سحب ممطرة

وأوضح خبير الطقس والمناخ الدكتور عبدالله المسند أن هناك احتمالات تشير إلى إمكانية تشكل بعض السحب الممطرة فوق أجزاء من مرتفعات جازان وعسير والباحة، قد تمتد حتى أجزاء من منطقة مكة المكرمة، وربما تشمل أجزاء محدودة من رمال الربع الخالي.

خفيفة إلى غزيرة

من جانبه، توقع خبير الطقس والمناخ الدكتور عبدالعزيز الحصيني حالة ممطرة متوسطة القوة، تستمر عدة أيام بدءا من أمس على أجزاء من جازان وعسير والباحة، فمكة المكرمة فالمدينة المنورة فتبوك فجنوب الرياض والإمارات وعمان واليمن.

وبين أن الأمطار المتوقعة متفاوتة من خفيفة إلى غزيرة يعقبها انخفاض طفيف في الحرارة على المناطق الشمالية فالوسطى فالشرقية.

وأضاف أنه يتوقع أمطارا متفاوتة من مكان إلى آخر من خفيفة إلى متوسطة على مرتفعات جازان وعسير والباحة ومكة المكرمة والمدينة المنورة والإمارات وعمان واليمن، تمتد للربع الخالي وما بين منطقتي الرياض والشرقية، وكذلك يظهر نشاط للرياح من متوسط إلى شبه قوي على القطاع الغربي وبين الرياض والشرقية.