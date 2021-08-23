مدرسة جديدة للقيادة في الأحساء

انطلقت، أول أعمال البرنامج التدريبي في المدرسة النموذجية لتعليم السياقة النسائية، الواقعة على طريق الخليج الدولي في مدينة «الهفوف»، التابعة لمحافظة «الأحساء»، وهي المدرسة الثانية المخصصة لتدريب النساء على السياقة في المحافظة، إذ إن الأولى هي أكاديمية الشرقية للسياقة التابعة لـ«أرامكو» السعودية وتوفر المدرسة التدريب على القيادة مع التركيز على السلامة الشخصية والعامة، وتعريف قواعد المرور وسلوكيات القيادة الآمنة. وينطوي البرنامج التدريبي على منهج تعليمي مدمج. بينما تم تزويد مباني المدرسة بقاعات للمحاضرات النظرية ومختبرات مُحاكاة بأعلى تقنية عالمية، وميدان قيادة بمعايير للسلامة، ومتوافق مع المواصفات الدولية، ومُدربات متخصصات، جرى تدريبهن على يد خبراء دوليين في مجال التدريب على قيادة السيارات. البرنامج النظري 8 ساعات مقسمة على 4 وحدات: 01 معلومات عن رخصة القيادة وإشارات التحكم المروري 02 التقاطعات والمنعطفات، والطرق السريعة، والقيادة في ظروف مختلفة 03 القيادة المسؤولة والآمنة، وقواعد مشاركة الطريق، والقيادة الاقتصادية 04 التقيد بقوانين المرور مختبر المحاكاة تطبيق عملي للمواقف الخطيرة مثل انفجار الإطارات، والقيادة في الظروف الخطيرة مقدمة عن السيارة، والمهارات الأساسية للتحرك، والمناورات الأساسية المهارات الأساسية والمتقدمة للقيادة مناورات الطوارئ والقيادة الاقتصادية



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