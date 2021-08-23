84 مليونا للعودة الآمنة

أنهت الإدارة العامة للتعليم في منطقة عسير استعداداتها لبداية عام دراسي آمن وسط منظومة من الخدمات، وصولا إلى عودة حضورية آمنة بالشراكة مع فئات المجتمع التعليمي.

وأوضح تقرير صادر عن الإدارة أن التكلفة الإجمالية للعقود المستمرة للصيانة العامة للمباني المدرسية وصيانة أجهزة التبريد والتكييف، وصيانة ونظافة المباني بلغت 84.013.905 ريالات، تضمنت صيانة «957» مبنى مدرسيا بتكلفة 42.417.872 ريالاً، وصيانة أجهزة التكييف والتبريد في «601» مبنى، بتكلفة 15.485.726 ريالاً، إضافة إلى صيانة «80» مبنى إدارياً بتكلفة 17.897.306 ريالات، فيما جاءت الميزانية التشغيلية لنظافة «968» مدرسة بقيمة «4.927.800» ريالٍ، وبلغت ميزانية الإجراءات الاحترازية للمدارس «3.285.200» ريال.

كما اعتمدت الإدارة استحداث 50 مدرسة لتطبيق الطفولة المبكرة في قطاعات التعليم في المنطقة، وتقدم خدماتها التعليمية والتربوية لأطفال رياض الأطفال، والصفوف الأولية بنين وبنات، وذلك ضمن خطة وزارة التعليم للتوسع في مرحلة الطفولة المبكرة، بما يتوافق مع رؤية المملكة 2030، وبما يسهم في تهيئة الأطفال من سن (4-6) سنوات للدخول في التعليم العام، ورفع نسبة التحاقهم في مرحلة رياض الأطفال، وتحسين جودة التعليم في هذه المرحلة، والاستفادة من الموارد المتاحة، بالإضافة إلى غرس الثقة فيهم، وتنمية مهاراتهم، في حين بلغ عدد فصول الإسناد 345 فصلاً، وإجمالي طلاب الصفوف الأولية بمدارس الطفولة لهذا العام 8085 طالباً وطالبةً، فيما بلغ عدد الروضات المحدثة 20 روضةً تضم 660 طالباً وطالبةً.