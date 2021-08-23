المراجعون غير المحصنين ممنوعون من دخول المدارس

منع عدد من المدارس الثانوية في منطقة نجران، دخول بعض الطلاب غير المحصنين بجرعتين من لقاح كورونا ، أثناء محاولتهم المراجعة لطلب النقل من مدرسة إلى أخرى.

تقديم الخدمات

وشهدت أروقة تلك المدارس الثانوية، رفض مديرها السماح بدخول بعض الطلاب، الذين لم يثبتوا اكتمال تحصينهم أثناء مراجعتها، حيث قام وكلاء المدارس بالخروج للطلاب غير المحصنين خارج أسوار المدارس، وتقديم الخدمات لهم.

وأكد مصدر مطلع أن ذلك يأتي حرصا من قادة المدارس على زرع ثقافة التحصين للوقاية من فيروس كورونا في نفوس الطلاب، وعدم التساهل في ذلك حتى قبل بداية العام الدراسي.

فرز بصري

وبتوجيه من المدير العام للتعليم بمنطقة نجران فهد بن صالح عقالا، فعلت مدارس البنين والبنات بالمنطقة، نقاط الفرز البصري للتأكد من أخذ منسوبيها لجرعتي لقاح كورونا عبر تطبيق توكلنا، وتطبيق الإجراءات الاحترازية، كارتداء الكمامات، وعدم المصافحة، وتعقيم اليدين، وقياس درجةالحرارة، وسط التزام تام من المعلمين والمعلمات، والإداريين والإداريات.

جولات ميدانية

وفي ضوء الاستعدادات والجاهزية لبداية العام الدراسي الجديد لاستقبال الطلاب والطالبات، يواصل المدير العام للتعليم وقيادات التعليم بالمنطقة، تنفيذ العديد من الجولات الميدانية على المدارس، للاطلاع على جاهزيتها وتطبيقها الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، كما قاموا بعقد العديد من الاجتماعات واللقاءات لبداية جادة مع أول يوم دراسي، فيما استقبلت مدارس المنطقة عودة المعلمين والمعلمات، بالورود وعبارات الثناء و التحفيز، مشيدين بدورهم في العملية التعليمية.