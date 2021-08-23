20 ألف قضية لمحاكم الدرجة الأولى

كشفت إحصاءات وزارة العدل عن القضايا الواردة لمحاكم الدرجة الأولى منذ مطلع العام الجديد 1443، أن إجمالي القضايا الواردة 19.760 قضية في جميع مناطق المملكة وبلغت القضايا العامة 11,185 قضية بنسبة 56.6% والأحوال الشخصية 4,467 بنسبة 22.6% ثم القضايا الجزائية 4.108 قضية بنسبة 20.8 %. القضايا 01 المطالبات المالية5,879 32.1 % 02 القضايا الجزائية4.108 20.8 % 03 الأحوال الشخصية4,467 22.6 % 04 الطلبات العارضة ونحوها حق خاص 2,959 16.2 % 05 دعوى منقول2,524 13.8 % 06 قضايا النفقات1.440 7.9 % 07 دعاوى النكاح والفرقة1.414 7.7 % 08 الدعاوى المرورية1.208 6.6 % 09 دعوى عقار812 4.4 % 10 قضايا الحضانة والزيارة751 4.1 % 11 دعاوى أخرى669 3.7 % 12 قضايا التعزير حق العام659 3.6 % القضايا الواردة 19,760 قضية



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