20 ألف قضية لمحاكم الدرجة الأولى

القضايا
01 المطالبات المالية5,879
32.1 %
02 القضايا الجزائية4.108
20.8 %
03 الأحوال الشخصية4,467
22.6 %
04 الطلبات العارضة ونحوها حق خاص 2,959
16.2 %
05 دعوى منقول2,524
13.8 %
06 قضايا النفقات1.440
7.9 %
07 دعاوى النكاح والفرقة1.414
7.7 %
08 الدعاوى المرورية1.208
6.6 %
09 دعوى عقار812
4.4 %
10 قضايا الحضانة والزيارة751
4.1 %
11 دعاوى أخرى669
3.7 %
12 قضايا التعزير حق العام659
3.6 %
القضايا الواردة
19,760 قضية
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