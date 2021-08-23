6300 لتر معقمات يوميا بالمسجد النبوي

أعدت وكالة شؤون المسجد النبوي 7 مهام، لتنفيذها خلال استقبال المعتمرين والزائرين، وذلك مع بدء توافد معتمري الخارج نهاية الأسبوع الماضي، بدخول قرابة 100 معتمر من العراق عبر مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز في المدينة المنورة.

إجراءات صحية

وأعلنت جميع الجهات ذات العلاقة استعداداتها، لموسم العمرة ضمن الإجراءات الصحية والوقائية لمكافحة جائحة كورونا كوفيد 19، وتنوعت الجهود في تقديم الخدمات للمعتمرين منذ وصولهم، حتى مقر إقامتهم وأداء الصلاة في المسجد النبوي، والدخول للروضة الشريفة عبر تطبيق اعتمرنا، وتبذل الجهات جهودها في تقديم الخدمات للمعتمرين، منذ قرار السماح بدخولهم.

تعقيم المصليات

وأكد لـ«دوت الخليج» مدير إدارة المركز الإعلامي عبدالحميد المرواني، أن وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي من خلال إداراتها المختلفة، بدأت استعداداتها لاستقبال المصلين والزوار في المسجد النبوي، وحرصت على فرش 15 ألف سجادة من أجود أنواع السجاد الفاخر، المصنوع خصيصاً للحرم النبوي وسطحه وساحاته، كما تقوم الوكالة بتعقيم المصليات يوميا بـ 6300 لتر وبمعدات خاصة ومواد صديقة للبيئة، كما تستخدم عدداً من المكائن لغسيل أرضيات الساحة والمواقف والتوسعات، ويتم تعقيم المصليات بعد كل فرض، والروضة الشريفة عقب خروج كل فوج.

إعداد ومتابعة

وأضاف المرواني بأنه تم إعداد ومتابعة تنفيذ برامج التشغيل، وإطفاء الإنارة الداخلية والخارجية بالمسجد النبوي وساحاته، و تنفيذ برنامج تشغيل السلالم الكهربائية الخاصة بالسطح والدورات، كذلك تقوم وكالة شؤون المسجد النبوي بتوزيع مياه زمزم من 80 إلى 100 ألف عبوة يوميا، من المياه الصحية المعبأة على الزوار، بالإضافة إلى 90 ألف عبوة للمصلين وتعبئة 90 حافظة محمولة على الظهر على مدار اليوم بكميات تقدر بـ 10 آلاف لتر من مياه زمزم، وتقدم وكالة شؤون المسجد النبوي الدروس العلمية والتوجيهية عن بعد عبر منارة حرمين.

من استعدادات العمرة

تقديم الخدمات عبر تطبيق اعتمرنا

15 ألف سجادة

6300 لتر من المعقمات

تعقيم المصليات والروضة الشريفة عقب خروج كل فوج