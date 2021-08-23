5 مهام للجان القبول والتسجيل

تيسير الإجراءات
وتتولى اللجان دراسة أوضاع الطلاب ذوي الحالات الخاصة «متكرري الرسوب، ذوي المشكلات السلوكية، طلاب الانتساب» وتوجيهم بما يناسب كل حالة، مع مراعاة الصلاحية الممنوحة لقادة المدارس.
وأكدت الإدارة على المدارس ضرورة تيسير إجراءات قبول الطلبة والطالبات بالمدارس، للعام الحالي 1443، وذلك حرصاً على انضباط الطلاب والطالبات في الدراسة من أول يوم دراسي، وإنهاء إجراءات قبولهم وفقا للتعليمات والأنظمة، وتم التأكيد على اعتماد العمل حول تيسير إجراءات قبول كافة الطلبة والطالبات، وسرعة التجاوب مع الخطابات الموجهة لمديري ومديرات المدارس، من قبل إدارة الاختبارات والقبول أو لجان القبول في مكاتب التعليم، مع التنويه بعدم تكليف أولياء الأمور جهد التنقل بين المدارس والمكاتب والإدارة.
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