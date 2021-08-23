5 مهام للجان القبول والتسجيل

تواصل لجان القبول والتسجيل، على مستوى الإدارة العامة للتعليم، بمنطقة مكة المكرمة و16 مكتب تعليميا، تقديم خدماتها لمساعدة الطلاب والطالبات في إكمال عمليات القبول والنقل، من خلال عدة مهام أبرزها التنسيق مع قادة المدارس، لتيسير عملية ‏القبول ومساعدة أولياء الأمور في حل المشكلات، التي قد تعترضهم دون الحاجة لمراجعة إدارة التعليم، كذلك إعداد خطابات القبول لمن تنطبق عليهم الشروط، واستقبال أسماء الطلاب الزائدين على نصاب المدارس، وإعادة توزيعهم على مدارس أخرى، مع استقبال طلبات الطلاب وأولياء أمورهم الراغبين في القبول.

تيسير الإجراءات

وتتولى اللجان دراسة أوضاع الطلاب ذوي الحالات الخاصة «متكرري الرسوب، ذوي المشكلات السلوكية، طلاب الانتساب» وتوجيهم بما يناسب كل حالة، مع مراعاة الصلاحية الممنوحة لقادة المدارس.

وأكدت الإدارة على المدارس ضرورة تيسير إجراءات قبول الطلبة والطالبات بالمدارس، للعام الحالي 1443، وذلك حرصاً على انضباط الطلاب والطالبات في الدراسة من أول يوم دراسي، وإنهاء إجراءات قبولهم وفقا للتعليمات والأنظمة، وتم التأكيد على اعتماد العمل حول تيسير إجراءات قبول كافة الطلبة والطالبات، وسرعة التجاوب مع الخطابات الموجهة لمديري ومديرات المدارس، من قبل إدارة الاختبارات والقبول أو لجان القبول في مكاتب التعليم، مع التنويه بعدم تكليف أولياء الأمور جهد التنقل بين المدارس والمكاتب والإدارة.