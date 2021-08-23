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عودة مجالس العلم داخل المسجد الحرام بشروط

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أعلنت الرئاسة العامة لشؤون الحرمين عن عودة الحضور لمجالس العلم الخاصة بطلاب العلم داخل المسجد الحرام بشروط محددة. وأكدت، في بيان، على التشديد على الإدارات المعنية بعدم تجاوز أعداد طلاب العلم عن 50 شخصا.

وكشفت الرئاسة عن مجموعة من الشروط الواجب على الحاضرين الالتزام بها، وهي أن يكون القاصد محصنا بجرعتين بلقاح ضد فيروس ، ولديه حجز للصلاة عن طريق تطبيق "اعتمرنا".

وشددت على ضرورة "الالتزام بمسافات التباعد الجسدي، وإحضار سجادة خاصة لكل طالب علم "، إضافة إلى "التعقيم الدوري ووضع الكمامة".

وتأتي عودة مجالس العلم في المسجد الحرام لتتواصل العودة إلى بعض مظاهر الحياة الطبيعية في الأماكن المقدسة بالسعودية، والتي كان منها مؤخرا عودة العمرة أمام القادمين من خارج ، وذلك وفق مجموعة من الضوابط والإجراءات الاحترازية.


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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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