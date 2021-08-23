بالصور .. تعرف على أدوات غسل الكعبة المشرفة

ويعرض المعرض بعضا من الأدوات التي تستخدم في عملية غسيل الكعبة المشرفة، وهي مكونة من عدد من الأدوات، منها طاسة تستخدم لخلط ماء زمزم مع ماء الورد، وكأس يستخدم لخلط ماء زمزم مع ماء الورد الموجود في الطاسة بالإضافة لإبريق لرش ماء زمزم المخلوط بماء الورد.
من ضمن الأدوات أيضا، وعاء لتبليل القماش الخاص بمسح جدران الكعبة المكرمة وطاسة تستخدم لخلط ماء زمزم مع الورد وجالون يستخدم لحفظ ماء زمزم المخلوط بماء الورد، أيضا قطعة قماش تستخدم لمسح جدران الكعبة المشرفة، وأطياب خاصة لكسوة الكعبة المشرفة.
ومن ضمن الأدوات الأخرى أيضا، مكنسة يدوية تستخدم لنظافة الكعبة من الغبار والأتربة قبل الغسيل، ومكنسة يدوية تستخدم لتوزيع تجفيف العطر الخاص بالكعبة المشرفة دون أن تعيق حركة قاصدى المسجد الحرام، وماء الورد يستخدم لتطيب الكعبة من الداخل كاالارضية والجدار الداخلي، خصوصا في ظل تفشي فيروس كورونا المستجد، ومبخرة نحاسية لتبخير الكعبة المشرفة.
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