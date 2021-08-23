ما الإجراء للتعامل مع إصابة مؤكدة بكورونا داخل الجامعة؟ وقاية توضح

البروتوكولات الوقائية للتعليم العالي

أكدتالتي أصدرتها هيئة الصحة العامة "وقاية" أنه في حال حدوث حالة مؤكدة أو مشتبهة في المنشأة، يجب أن تتوفر الاشتراطات التالية:

* غرفة للعزل: (جيدة التهوية، تتوفر فيها سبل الوقاية مثل: الكمامات والجل الكحولي).

آلية تواصل مع الجهات الصحية

- يتم توجيه الشخص المصاب الى المستشفى او المركز الصحي ان كان قادرا على الذهاب بمفرده بعد أن يتم تقيمه في العيادة الصحية.

- إن كان غير قادر على ذلك يتم عزلة في الغرفة المخصصة للعزل حتى يتم استدعاء الإسعاف لنقلة إلى المستشفى.

يتم تعقيم الأماكن التي تواجدت فيها الحالة.

الإجراءات الواجب اتباعها فيما يخص المخالطين لحالة مؤكدة داخل او خارج الجامعة أو المعهد:

- الطالب أو الكادر المحصن (بجرعتين) والمخالط مخالطة وثيقة لحالة مؤكدة:

- لا يلزم عزله ويمكنه الحضور للجامعة أو المعهد بشرط عدم ظهور الأعراض.

- فــي حــال ظهــور الأعــراض يتم التعامل معه كحالة مشتبهة.

- الالتـزام بالإجـراءات الوقائيـة (لبـس الكمامـة، وتطهيـر الأيـدي دورياً، والتباعــد الجسدي).

- الطالب أو الكادر غير المحصن (يشمل المعفى من اخذ اللقاح) والمخالط مخالطة وثيقة لحالة مؤكدة:

يلزمه العزل المنزلي لمدة 10 أيام من تاريخ المخالطة وفي حال الحاجة للعودة يكتفى بمدة 7 أيام مع سلبية مسحة اخذت في اليوم الخامس.

الطالب أو الكادر غير المخالط وتظهر عليه أعراض:

- يتم فحصهم مخبريًاً (PCR).

- يتم عزلهم بالمنزل إلى حين ظهور النتيجة مع تفعيل تطبيق توكلنا وتباعد.

- إذا كانـت النتيجـة سـلبية: يمكـن رجـوع الطالب او الكادر إلـى الجامعة او المعهد في حال زوال الأعـراض، وفـي حـال اسـتمرار الأعـراض فيتـم اتخـاذ قـرار الإجـازة الطبيـة ومدتهـا مـن قبـل الطبيـب المعالـج.

- إذا كانـت النتيجـة إيجابيـة: يعطـى إجـازة مرضيـة علـى حسـب تقديـر الطبيـب المعالـج أو حالتـه فـي برنامـج توكلنـا ولا يرجـع إلـى الجامعة او المعهد إلا بعـد تغيـر حالتـه مـن مصـاب إلـى متعافـي فـي تطبيـق توكلنـا.