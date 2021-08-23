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خالد بن سلمان يصل روسيا للمشاركة في آرمي 2021

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الرياض - محمد الوسيري - 2021-08-23

خالد بن سلمان يصل روسيا للمشاركة في آرمي 2021

متابعات الخليج 365 - الرياض

وصل الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، نائب وزير الدفاع، إلى روسيا الاتحادية في زيارة رسمية للمشاركة في المنتدى العسكري التقني الدولي “آرمي 2021″، والذي انطلق اليوم الاثنين في مركز باتريوت للمؤتمرات والمعارض في مدينة كوبينكا في منطقة موسكو.

وكان في استقبال الأمير خالد بن سلمان لدى وصوله إلى موسكو من الجانب الروسي نائب مدير العلاقات الدولية في وزارة الدفاع الروسية الفريق اليكسي لبالين أنالوتوفيتش وعدد من المسؤولين.

خالد بن سلمان يصل روسيا للمشاركة في آرمي 2021 - متابعات الخليج 365

كما حضر الاستقبال سفير خادم الحرمين الشريفين لدى روسيا الاتحادية عبدالرحمن بن سليمان الأحمد والملحق العسكري السعودي لدى روسيا العميد الركن سعد بن محمد الكثيري.

بحث العلاقات الثنائية: 

وسيلتقي نائب وزير الدفاع خلال الزيارة عددًا من المسؤولين الروس لبحث العلاقات الثنائية بين البلدين ولمناقشة القضايا ذات الاهتمام المشترك لدعم أمن واستقرار المنطقة.

خالد بن سلمان يصل روسيا للمشاركة في آرمي 2021 - متابعات الخليج 365
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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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