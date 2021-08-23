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إعفاء من يتقدم بطلب تصحيح أوضاعه من عقوبات نظام مكافحة التستر وضريبة الدخل بأثر رجعي

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الرياض - محمد الوسيري - 2021-08-23

إعفاء من يتقدم بطلب تصحيح أوضاعه من عقوبات نظام مكافحة التستر وضريبة الدخل بأثر رجعي

بعد تمديد الفترة التصحيحية 6 أشهر إضافية

متابعات الخليج 365 - الرياض

صدرت الموافقة الكريمة، أمس الأحد، على تمديد الفترة التصحيحية والعمل بلائحة تصحيح أوضاع مخالفي نظام مكافحة التستر 6 أشهر إضافية تنتهي في 16/ 2/ 2022م؛ من أجل الاستفادة من مزاياها والإعفاء من عقوبات النظام وما يترتب عليها.

خطوات تصحيح أوضاع مخالفي نظام مكافحة التستر: 

وأعلنت وزارة التجارة، اليوم الاثنين، إعفاء من يتقدم بطلب تصحيح أوضاعه من العقوبات المقررة بموجب النظام، ومن ضريبة الدخل بأثر رجعي وما يترتب عليها من عقوبات، مبينة في عدد من الإنفوجرافيك على حسابها بموقع تويتر، تفاصيل القرار وخيارات تصحيح أوضاع مخالفي نظام مكافحة التستر، وكذلك خطوات تصحيح أوضاع مخالفي نظام مكافحة التستر إلكترونيًّا.

إعفاء من يتقدم بطلب تصحيح أوضاعه من عقوبات نظام مكافحة التستر وضريبة الدخل بأثر رجعي - متابعات الخليج 365

إعفاء من يتقدم بطلب تصحيح أوضاعه من عقوبات نظام مكافحة التستر وضريبة الدخل بأثر رجعي - متابعات الخليج 365

إعفاء من يتقدم بطلب تصحيح أوضاعه من عقوبات نظام مكافحة التستر وضريبة الدخل بأثر رجعي - متابعات الخليج 365

 
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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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