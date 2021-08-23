3 طرق للتحقق من موثوقية تطبيق توكلنا

الرياض - محمد الوسيري - 2021-08-23

متابعات الخليج 365 - الرياض

أكد تطبيق توكلنا أنه يمكن التأكد من أن التطبيق هو الرسمي من خلال زيارة الرابط التالي: هنا.

معايير أمان وموثوقية:

وقال التطبيق عبر تويتر، اليوم الاثنين: إن هذا يأتي بهدف تقديم الخدمات الرقمية بأعلى معايير الأمان والموثوقية، ضمن حملة “معًا ضد التطبيقات الوهمية”.

وكانت هيئة الحكومة الرقمية قد أوضحت أهم 3 طرق مختلفة للتحقق من موثوقية أي تطبيق حكومي في متاجر التطبيقات لحماية البيانات من الاختراق.



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