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3 طرق للتحقق من موثوقية تطبيق توكلنا

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الرياض - محمد الوسيري - 2021-08-23

3 طرق للتحقق من موثوقية تطبيق توكلنا

بهدف تقديم الخدمات بأعلى معايير الأمان

متابعات الخليج 365 - الرياض

أكد تطبيق توكلنا أنه يمكن التأكد من أن التطبيق هو الرسمي من خلال زيارة الرابط التالي: هنا.

معايير أمان وموثوقية: 

وقال التطبيق عبر تويتر، اليوم الاثنين: إن هذا يأتي بهدف تقديم الخدمات الرقمية بأعلى معايير الأمان والموثوقية، ضمن حملة “معًا ضد التطبيقات الوهمية”.

وكانت هيئة الحكومة الرقمية قد أوضحت أهم 3 طرق مختلفة للتحقق من موثوقية أي تطبيق حكومي في متاجر التطبيقات لحماية البيانات من الاختراق.

3 طرق للتحقق من موثوقية تطبيق توكلنا - متابعات الخليج 365
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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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