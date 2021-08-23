محمد بن مسعود - الدمام - "القثامي": التطوع من أهم عناصر المساهمة الفاعلة في المجتمعات كرم أمين محافظة الطائف الدكتور أحمد القثامي اليوم الاثنين بمكتبه المتطوعين والمتطوعات من الجهات الحكومية والخاصة والفرق التطوعية، المشاركين في حملة "ممتثل عشان أحب الطائف" التي أطلقها وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ماجد الحقيل. وأكد "القثامي" على أهمية تعزيز المساهمة الفاعلة في المجتمعات، والاستفادة من أهم عنصر يستطيع الجميع التطوع فيه وهو الوقت والجهد والعلم والرأي والخبرة، كأحد أوجه التطوع والعطاء. 23 أغسطس 2021 - 15 محرّم 1443 09:30 PM "القثامي": التطوع من أهم عناصر المساهمة الفاعلة في المجتمعات تكريم المتطوعين من الجهات الحكومية في حملة "ممتثل عشان أحب الطائف" تكريم المتطوعين من الجهات الحكومية في حملة "ممتثل عشان أحب الطائف" كرم أمين محافظة الطائف الدكتور أحمد القثامي اليوم الاثنين بمكتبه المتطوعين والمتطوعات من الجهات الحكومية والخاصة والفرق التطوعية، المشاركين في حملة "ممتثل عشان أحب الطائف" التي أطلقها وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ماجد الحقيل. وأكد "القثامي" على أهمية تعزيز المساهمة الفاعلة في المجتمعات، والاستفادة من أهم عنصر يستطيع الجميع التطوع فيه وهو الوقت والجهد والعلم والرأي والخبرة، كأحد أوجه التطوع والعطاء. الكلمات المفتاحية ، تكريم المتطوعين من الجهات الحكومية في حملة "ممتثل عشان أحب الطائف" ،

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