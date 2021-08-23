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تستضيف العاصمة القطرية الدوحة ، مواجهة النصر السعودي وتراكتور الإيراني ، في الـ 14 من سبتمبر المقبل ، ضمن منافسات دور الـ16 من دوري أبطال آسيا لموسم 2021.
وقد أعلن الاتحاد القطري لكرة القدم خبر الاستضافة، حيث سيكون ملعب جاسم بن حمد بنادي السد مسرحًا للمباراة.
وسبق أن استضافت الدوحة العديد من الفعاليات الرياضية على مدار العام الماضي، حيث نظمت العديد من البطولات الكبرى في الفترة الماضية في ظل التحديات التي تفرضها مواجهة جائحة كورونا.
23 أغسطس 2021 - 15 محرّم 1443 09:30 PM
في دور الـ16 من دوري أبطال آسيا لموسم 2021الدوحة تستضيف مواجهة النصر السعودي وتراكتور الإيراني
تستضيف العاصمة القطرية الدوحة ، مواجهة النصر السعودي وتراكتور الإيراني ، في الـ 14 من سبتمبر المقبل ، ضمن منافسات دور الـ16 من دوري أبطال آسيا لموسم 2021.
وقد أعلن الاتحاد القطري لكرة القدم خبر الاستضافة، حيث سيكون ملعب جاسم بن حمد بنادي السد مسرحًا للمباراة.
وسبق أن استضافت الدوحة العديد من الفعاليات الرياضية على مدار العام الماضي، حيث نظمت العديد من البطولات الكبرى في الفترة الماضية في ظل التحديات التي تفرضها مواجهة جائحة كورونا.
، الدوحة تستضيف مواجهة النصر السعودي وتراكتور الإيراني ،
المصدر : الخليج 365
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