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التحالف الدولي استخدم أسلحة إسرائيلية في حربه ضد "طالبان"

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محمد بن مسعود - الدمام - بينها طائرات مسيرة ومركبات ضد الألغام

ذكرت صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية، اليوم (الاثنين)، أن قوات التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة في أفغانستان، استخدمت في حربها ضد حركة طالبان خلال 20 عامًا، العديد من الأسلحة الإسرائيلية الصنع.

وأضافت الصحيفة أن إسرائيل لم تعلن قط نشر قواتها على الأرض في أفغانستان، إلا أن الأسلحة الإسرائيلية استخدمت خلال الحرب من قبل العديد من دول التحالف، خصوصًا بريطانيا وألمانيا وكندا وأستراليا، وفقًا لـ"الشرق".

وبيّنت "جيروزاليم بوست" أن قائمة الأسلحة التي زودت بها إسرائيل القوات الأجنبية في أفغانستان، شملت الطائرات المسيرة الخاصة بجمع المعلومات الاستخباراتية، بالإضافة إلى صواريخ "سبايك"، والمركبات التكتيكية العسكرية الخفيفة المقاومة للألغام.

23 أغسطس 2021 - 15 محرّم 1443 09:27 PM

بينها طائرات مسيرة ومركبات ضد الألغام

التحالف الدولي استخدم أسلحة إسرائيلية في حربه ضد "طالبان"
صحيفة الخليج 365 الإلكترونية

ذكرت صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية، اليوم (الاثنين)، أن قوات التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة في أفغانستان، استخدمت في حربها ضد حركة طالبان خلال 20 عامًا، العديد من الأسلحة الإسرائيلية الصنع.

وأضافت الصحيفة أن إسرائيل لم تعلن قط نشر قواتها على الأرض في أفغانستان، إلا أن الأسلحة الإسرائيلية استخدمت خلال الحرب من قبل العديد من دول التحالف، خصوصًا بريطانيا وألمانيا وكندا وأستراليا، وفقًا لـ"الشرق".

وبيّنت "جيروزاليم بوست" أن قائمة الأسلحة التي زودت بها إسرائيل القوات الأجنبية في أفغانستان، شملت الطائرات المسيرة الخاصة بجمع المعلومات الاستخباراتية، بالإضافة إلى صواريخ "سبايك"، والمركبات التكتيكية العسكرية الخفيفة المقاومة للألغام.

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، التحالف الدولي استخدم أسلحة إسرائيلية في حربه ضد "طالبان" ،
المصدر : الخليج 365

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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