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ذكرت صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية، اليوم (الاثنين)، أن قوات التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة في أفغانستان، استخدمت في حربها ضد حركة طالبان خلال 20 عامًا، العديد من الأسلحة الإسرائيلية الصنع.
وأضافت الصحيفة أن إسرائيل لم تعلن قط نشر قواتها على الأرض في أفغانستان، إلا أن الأسلحة الإسرائيلية استخدمت خلال الحرب من قبل العديد من دول التحالف، خصوصًا بريطانيا وألمانيا وكندا وأستراليا، وفقًا لـ"الشرق".
وبيّنت "جيروزاليم بوست" أن قائمة الأسلحة التي زودت بها إسرائيل القوات الأجنبية في أفغانستان، شملت الطائرات المسيرة الخاصة بجمع المعلومات الاستخباراتية، بالإضافة إلى صواريخ "سبايك"، والمركبات التكتيكية العسكرية الخفيفة المقاومة للألغام.
23 أغسطس 2021 - 15 محرّم 1443 09:27 PM
بينها طائرات مسيرة ومركبات ضد الألغامالتحالف الدولي استخدم أسلحة إسرائيلية في حربه ضد "طالبان"
ذكرت صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية، اليوم (الاثنين)، أن قوات التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة في أفغانستان، استخدمت في حربها ضد حركة طالبان خلال 20 عامًا، العديد من الأسلحة الإسرائيلية الصنع.
وأضافت الصحيفة أن إسرائيل لم تعلن قط نشر قواتها على الأرض في أفغانستان، إلا أن الأسلحة الإسرائيلية استخدمت خلال الحرب من قبل العديد من دول التحالف، خصوصًا بريطانيا وألمانيا وكندا وأستراليا، وفقًا لـ"الشرق".
وبيّنت "جيروزاليم بوست" أن قائمة الأسلحة التي زودت بها إسرائيل القوات الأجنبية في أفغانستان، شملت الطائرات المسيرة الخاصة بجمع المعلومات الاستخباراتية، بالإضافة إلى صواريخ "سبايك"، والمركبات التكتيكية العسكرية الخفيفة المقاومة للألغام.
، التحالف الدولي استخدم أسلحة إسرائيلية في حربه ضد "طالبان" ،
المصدر : الخليج 365
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