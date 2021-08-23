، كندا تدعو إلى فرض عقوبات على "طالبان" ،

محمد بن مسعود - الدمام - عشية قمة مجموعة الـ7

دعا رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو، اليوم (الاثنين)، إلى فرض عقوبات على حركة طالبان، عشية قمة مجموعة السبع عبر الإنترنت المخصصة لأفغانستان.

وقال "ترودو": "لقد صنفت طالبان ككيان إرهابي في كندا، لكننا سنتحدث مع نظرائنا في مجموعة السبع، لنرى ما ستكون عليه الخطوات التالية"، وفقاً لـ"رويترز".

وأضاف: "في حديثنا مع قادة مجموعة السبع الآخرين، سنتطرق إلى كيفية القيام بالمزيد لمساعدة الناس في أفغانستان".