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دعا رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو، اليوم (الاثنين)، إلى فرض عقوبات على حركة طالبان، عشية قمة مجموعة السبع عبر الإنترنت المخصصة لأفغانستان.
وقال "ترودو": "لقد صنفت طالبان ككيان إرهابي في كندا، لكننا سنتحدث مع نظرائنا في مجموعة السبع، لنرى ما ستكون عليه الخطوات التالية"، وفقاً لـ"رويترز".
وأضاف: "في حديثنا مع قادة مجموعة السبع الآخرين، سنتطرق إلى كيفية القيام بالمزيد لمساعدة الناس في أفغانستان".
23 أغسطس 2021 - 15 محرّم 1443 09:24 PM
عشية قمة مجموعة الـ7كندا تدعو إلى فرض عقوبات على "طالبان"
دعا رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو، اليوم (الاثنين)، إلى فرض عقوبات على حركة طالبان، عشية قمة مجموعة السبع عبر الإنترنت المخصصة لأفغانستان.
وقال "ترودو": "لقد صنفت طالبان ككيان إرهابي في كندا، لكننا سنتحدث مع نظرائنا في مجموعة السبع، لنرى ما ستكون عليه الخطوات التالية"، وفقاً لـ"رويترز".
وأضاف: "في حديثنا مع قادة مجموعة السبع الآخرين، سنتطرق إلى كيفية القيام بالمزيد لمساعدة الناس في أفغانستان".
، كندا تدعو إلى فرض عقوبات على "طالبان" ،
المصدر : الخليج 365
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