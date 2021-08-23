- 1/5
- 2/5
- 3/5
- 4/5
- 5/5
احتلت جماهير نادي الاتحاد المركز الأول في عدد الحضور في مباريات الجولة الثانية من مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
وشهدت مباراة الاتحاد مع الرائد حضور نحو 23199 مشجعاً، فيما جاءت مباراة الهلال مع التعاون في المركز الثاني بـ 7404 متفرجين.
وفي المركز الثالث جاءت مباراة الشباب والاتفاق بعدد حضور 6113 متفرجاً وفي المركز الرابع كانت مباراة الفيصلي مع النصر بحضور 2616، وفي المركز الخامس كانت مباراة الفتح مع الفيحاء، والتي شهدت حضور 1392 متفرجاً، وسادساً كانت مباراة الباطن مع أبها بحضور 1102 متفرج.
المركز السابع جاء من نصيب مباراة ضمك مع الطائي بحضور 453 متفرجاً، علماً أن مباراة الحزم مع الأهلي لم يُعلن عن عدد الحضور بها.
23 أغسطس 2021 - 15 محرّم 1443 09:23 PM
الشباب والاتفاق في المركز الثالث.. في الجولة الثانية من الدوريمباراة التعاون مع الهلال جاءت في المركز الثاني.. جماهير "الاتحاد" الأكثر حضوراً
احتلت جماهير نادي الاتحاد المركز الأول في عدد الحضور في مباريات الجولة الثانية من مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
وشهدت مباراة الاتحاد مع الرائد حضور نحو 23199 مشجعاً، فيما جاءت مباراة الهلال مع التعاون في المركز الثاني بـ 7404 متفرجين.
وفي المركز الثالث جاءت مباراة الشباب والاتفاق بعدد حضور 6113 متفرجاً وفي المركز الرابع كانت مباراة الفيصلي مع النصر بحضور 2616، وفي المركز الخامس كانت مباراة الفتح مع الفيحاء، والتي شهدت حضور 1392 متفرجاً، وسادساً كانت مباراة الباطن مع أبها بحضور 1102 متفرج.
المركز السابع جاء من نصيب مباراة ضمك مع الطائي بحضور 453 متفرجاً، علماً أن مباراة الحزم مع الأهلي لم يُعلن عن عدد الحضور بها.
، مباراة التعاون مع الهلال جاءت في المركز الثاني.. جماهير "الاتحاد" الأكثر حضوراً ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه اخبار الرياضه الرياضه اليوم الرياضه الان اخر المباريات مباره اليوم الرياضه اليوم الرياضه الان اخر المباريات مباره اليوم
كانت هذه تفاصيل خبر مباراة التعاون مع الهلال جاءت في المركز الثاني.. جماهير "الاتحاد" الأكثر حضوراً لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.