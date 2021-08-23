شكرا لقرائتكم خبر عن أصحاب «تشاليح ينبع» يروون معاناتهم : 6 سنوات بلا مسجد ولا كهرباء و مياه (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
شكا عدد من أصحاب التشاليح في محافظة ينبع والتي تبلغ أكثر من 45 تشليحاً، من نقص الخدمات الأساسية المتمثلة في المياه والكهرباء، وتعبيد الطرق وكذلك افتقار المنطقة إلى مسجد يؤدون فيه الصلاة.
وأشاروا بحسب تقرير أعدته صحيفة “المدينة”، إلى أن البلدية قد طلبت منهم أن ينقلوا إلى مكانهم الحالي الذي يبعد عن المحافظة بمسافة 17 كيلو متر، ووعدوهم بالخدمات.
وأضافوا أنهم في هذا المقر الجديد للتشاليح منذ أكثر من 6 سنوات ولم تصل لهم الخدمات بعد.
وأكدوا أنهم قاموا بالتقديم على هذه الخدمات من قبل ولكن حتى الآن لم يحدث جديد، مشيرين إلى أنهم يغلقون محلاتهم وقت المغرب نظراً لعدم وجود كهرباء وإنارة.
كانت هذه تفاصيل خبر أصحاب «تشاليح ينبع» يروون معاناتهم : 6 سنوات بلا مسجد ولا كهرباء و مياه (فيديو) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة تواصل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.