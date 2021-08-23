شكرا لقرائتكم خبر عن أصحاب «تشاليح ينبع» يروون معاناتهم : 6 سنوات بلا مسجد ولا كهرباء و مياه (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

شكا عدد من أصحاب التشاليح في محافظة ينبع والتي تبلغ أكثر من 45 تشليحاً، من نقص الخدمات الأساسية المتمثلة في المياه والكهرباء، وتعبيد الطرق وكذلك افتقار المنطقة إلى مسجد يؤدون فيه الصلاة.

وأشاروا بحسب تقرير أعدته صحيفة “المدينة”، إلى أن البلدية قد طلبت منهم أن ينقلوا إلى مكانهم الحالي الذي يبعد عن المحافظة بمسافة 17 كيلو متر، ووعدوهم بالخدمات.

وأضافوا أنهم في هذا المقر الجديد للتشاليح منذ أكثر من 6 سنوات ولم تصل لهم الخدمات بعد.

وأكدوا أنهم قاموا بالتقديم على هذه الخدمات من قبل ولكن حتى الآن لم يحدث جديد، مشيرين إلى أنهم يغلقون محلاتهم وقت المغرب نظراً لعدم وجود كهرباء وإنارة.