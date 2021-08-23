شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس «الشورى» يؤكد على أهمية تعزيز العلاقات مع الدول الشقيقة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - استقبل رئيس مجلس الشورى الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ اليوم، سفير خادم الحرمين الشريفين المعين حديثاً لدى جمهورية الجزائر الديمقراطية الشعبية الدكتور عبدالله بن ناصر البصيري.

وأكد رئيس مجلس الشورى خلال الاستقبال، أهمية تعزيز العلاقات والروابط التي تجمع المملكة بمختلف الدول الشقيقة والصديقة، وما تمثله المملكة من دور قيادي ومحوري في العالمين العربي والإسلامي وعلى المستوى الدولي، مشيراً إلى أهمية تعزيز التواصل والعمل المشترك والقائم بين مجلس الشورى ووزارة الخارجية وسفارات المملكة في الخارج بما يخدم التعاون والتنسيق لتعزيز الدور الذي يقوم به المجلس على صعيد الدبلوماسية البرلمانية من خلال الزيارات المتبادلة مع مختلف المجالس والبرلمانات في دول العالم ولجان الصداقة البرلمانية، ومشاركته الفاعلة في الاجتماعات والمحافل البرلمانية الدولية، متمنياً معاليه للسفير البصيري التوفيق في أداء مهام عمله بما يعزز العلاقات الأخوية بين المملكة والجزائر.

من جانبه قدم السفير البصيري، شكره وتقديره لمعالي رئيس مجلس الشورى، مؤكدًا أهمية العمل الذي يقوم به المجلس في تعزيز الدبلوماسية البرلمانية، متطلعًا للعمل على تعزيز العلاقات بين مجلس الشورى في المملكة والبرلمان الجزائري.

وجرى خلال الاستقبال الذي يأتي في سياق ما جرت عليه العادة في استقبال رئيس مجلس الشورى لسفراء خادم الحرمين الشريفين المعينين حديثاً، بحث العلاقات التي تجمع المملكة وجمهورية الجزائر، لاسيما على صعيد العلاقات البرلمانية والعمل الثنائي المشترك بين مجلس الشورى بالمملكة والبرلمان الجزائري بغرفتيه الأمة والوطني الشعبي.