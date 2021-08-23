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شكرا لقرائتكم أمير الرياض بالنيابة يؤدي صلاة الميت على شهيد الواجب نايف السهلي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
أمير الرياض بالنيابة يؤدي صلاة الميت على شهيد الواجب نايف السهلي
نقل إلى ذوي الشهيد تعازي ومواساة القيادة الحكيمة
متابعات الخليج 365 - واس
أدى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض بالنيابة عقب صلاة العصر اليوم في مركز العيينة، صلاة الميت على شهيد الواجب الملازم نايف بن فهد السهلي – رحمه الله -.
نقل تعازي القيادة:
ونقل سموه إلى ذوي الشهيد تعازي ومواساة القيادة الحكيمة، معرباً عن تعازيه ومواساته، سائلاً الله العلي القدير أن يتقبله ويتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته.
من جهتم أعرب ذوو الشهيد السهلي، عن شكرهم لسموه على تعازيه ومواساته، سائلين الله العلي القدير أن يحفظ هذا الوطن وأن يديم عليه أمنه واستقراره في ظل قيادته الحكيمة.
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