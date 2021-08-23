أمير الرياض بالنيابة يؤدي صلاة الميت على شهيد الواجب نايف السهلي

الرياض - محمد الوسيري - 2021-08-23

متابعات الخليج 365 - واس

أدى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض بالنيابة عقب صلاة العصر اليوم في مركز العيينة، صلاة الميت على شهيد الواجب الملازم نايف بن فهد السهلي – رحمه الله -.

نقل تعازي القيادة:

ونقل سموه إلى ذوي الشهيد تعازي ومواساة القيادة الحكيمة، معرباً عن تعازيه ومواساته، سائلاً الله العلي القدير أن يتقبله ويتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته.

من جهتم أعرب ذوو الشهيد السهلي، عن شكرهم لسموه على تعازيه ومواساته، سائلين الله العلي القدير أن يحفظ هذا الوطن وأن يديم عليه أمنه واستقراره في ظل قيادته الحكيمة.



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