رئيس جامعة الشمالية يوجه بزيادة عدد مقاعد كلية الطب

الرياض - محمد الوسيري - 2021-08-23

متابعات الخليج 365 - الشمالية

أعلنت عمادة القبول والتسجيل بجامعة الشمالية أن رئيس الجامعة، الأستاذ الدكتور محمد بن يحيى الشهري، وجه بزيادة عدد مقاعد كلية الطب.

ترقية رغبات الطلاب:

وأوضحت الجامعة، عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر، اليوم الاثنين، أنه تم ترقية رغبات عدد من الطلاب والطالبات الذين انطبقت عليهم شروط الترقية وفق النسب الموزونة التالية:



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