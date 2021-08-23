- 1/3
- 2/3
- 3/3
شكرا لقرائتكم رئيس جامعة الشمالية يوجه بزيادة عدد مقاعد كلية الطب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
الرياض - محمد الوسيري - 2021-08-23
رئيس جامعة الشمالية يوجه بزيادة عدد مقاعد كلية الطب
متابعات الخليج 365 - الشمالية
أعلنت عمادة القبول والتسجيل بجامعة الشمالية أن رئيس الجامعة، الأستاذ الدكتور محمد بن يحيى الشهري، وجه بزيادة عدد مقاعد كلية الطب.
ترقية رغبات الطلاب:
وأوضحت الجامعة، عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر، اليوم الاثنين، أنه تم ترقية رغبات عدد من الطلاب والطالبات الذين انطبقت عليهم شروط الترقية وفق النسب الموزونة التالية:
شارك الخبر
المزيد من الأخبار