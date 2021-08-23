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رئيس جامعة الشمالية يوجه بزيادة عدد مقاعد كلية الطب

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الرياض - محمد الوسيري - 2021-08-23

رئيس جامعة الشمالية يوجه بزيادة عدد مقاعد كلية الطب

متابعات الخليج 365 - الشمالية

أعلنت عمادة القبول والتسجيل بجامعة الشمالية أن رئيس الجامعة، الأستاذ الدكتور محمد بن يحيى الشهري، وجه بزيادة عدد مقاعد كلية الطب.

ترقية رغبات الطلاب: 

وأوضحت الجامعة، عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر، اليوم الاثنين، أنه تم ترقية رغبات عدد من الطلاب والطالبات الذين انطبقت عليهم شروط الترقية وفق النسب الموزونة التالية:

رئيس جامعة الشمالية يوجه بزيادة عدد مقاعد كلية الطب - متابعات الخليج 365
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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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