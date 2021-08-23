القبض على مواطن أطلق النار في مناسبة اجتماعية بالرياض

الرياض - محمد الوسيري - 2021-08-23

متابعات الخليج 365 - واس

أعلنت شرطة منطقة الرياض القبض على مواطن لقيامه بإطلاق النار في مناسبة اجتماعية.

تفاصيل الواقعة:

وصرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس عن تمكن الجهات الأمنية من تحديد هوية شخص والقبض عليه بعد قيامه بإطلاق النار في مناسبة اجتماعية بمنزله في مدينة الرياض معرّضاً حياته وحياة الآخرين للخطر، وهو مواطن بالعقد الثالث من العمر، وجرى إيقافه واتُّخذت بحقه الإجراءات النظامية الأولية، وأحيل إلى النيابة العامة.

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