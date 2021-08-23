العواد يبحث حلولا مقترحة لعلاج صعوبات الصم

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - بحث رئيس هيئة حقوق الإنسان الدكتور عواد العواد في مقر الهيئة أمس، مع وفد من مجموعة شباب الصم الصعوبات التي تواجه الصم والحلول المقترحة لعلاجها. وأكد العواد ما أولته المملكة من اهتمام لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من حقوقهم، وتعزيز الخدمات التي تقدمها الأجهزة الحكومية لهم، وذلك عبر اتخاذ العديد من التدابير في هذا الجانب، ومن ذلك إنشاء هيئة لرعاية الأشخاص ذوي الإعاقة، وما تقوم به مؤسسات المجتمع المدني من عمل ورعاية لذوي الاحتياجات السمعية تجعلهم قادرين على الاندماج في المجتمع والاستفادة من إمكاناتهم وقدراتهم ومواهبهم وتعزيز الثقة بأنفسهم ومع المحيطين بهم.



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