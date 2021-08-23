القيادة تهنئ رئيس أوكرانيا بذكرى الاستقلال

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - هنأ خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، رئيس أوكرانيا فلاديمير زيلينسكي، بمناسبة ذكرى استقلال بلاده. وأعرب الملك في برقية تهنئة عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة له، ولحكومة وشعب أوكرانيا الصديق، اطراد التقدم والازدهار. كما هنأ ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان، رئيس أوكرانيا، بمناسبة ذكرى استقلال بلاده. وعبر ولي العهد عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة له، راجيا لحكومة وشعب أوكرانيا الصديق، المزيد من التقدم والازدهار. إلى ذلك أصدر خادم الحرمين الشريفين أمرا ملكيا بترقية وتعيين 57 قاضيا بديوان المظالم. وأوضح رئيس الديوان رئيس مجلس القضاء الإداري الدكتور خالد اليوسف أن الأمر الملكي الكريم يأتي تأكيدا على حرص القيادة الرشيدة على دعم مرفق القضاء الإداري، من خلال دعمه بالكوادر القضائية بما يواكب مسيرته، والذي من شأنه دعم وتطوير أداء مرفق القضاء الإداري بكفاءات مؤهلة؛ بما يسهم للوصول للغاية المطلوبة بقضاء إداري يتميز بأحكام متقنة تحفظ بها الحقوق وترد المظالم. الأمر الملكي تضمن ترقية:





13 قاضيا على درجة (رئيس محكمة/ ب)



9 قضاة على درجة (وكيل محكمة / ب)



6 قضاة على درجة (قاضي/ أ )



قاض على درجة (قاضي / ب)



18 قاضيا على درجة ( قاضي/ ج)



التعيينات شملت:



قاضيين على درجة (قاضي / ب)



8 قضاة على درجة (ملازم قضائي)



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