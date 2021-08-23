«صحتي في مدرستي».. برنامج لتهيئة طلاب الرياض

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وأوضح مدير إدارة الشؤون الصحية المدرسية بالإدارة الدكتور حمد الهاجري أن البرنامج يهدف إلى تهيئة المجتمع المدرسي وخاصة الطلبة وأولياء الأمور للاستعداد للعام الدراسي الجديد من خلال التوعية الصحية وتعريف المجتمع ببرامج ومبادرات الصحة المدرسية وأثرها الإيجابي في تعزيز الصحة العامة عبر قنوات التواصل الالكترونية المعتمدة.
وأشار إلى أن البرنامج يتضمن التوعية ببرامج ومبادرات الصحة المدرسية كفحص الالتحاق بالصف الأول الابتدائي «فحص اللياقة»، والفحص الاستكشافي الصحي لطلبة المدارس.
إلى ذلك جرى تدشين الحملة التوعوية للتسجيل في خدمة النقل المدرسي للطلاب والطالبات بالرياض.
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