شكرا لقرائتكم خبر «صحتي في مدرستي».. برنامج لتهيئة طلاب الرياض ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - نفذت إدارة تعليم منطقة الرياض برنامجا صحيا تحت شعار «صحتي في مدرستي»، وذلك بالتعاون مع القطاعات الصحية بالمنطقة، حيث يأتي في إطار حرصها على تهيئة أبنائها الطلاب وبناتها الطالبات وتحقيق العودة الصحية الآمنة للعام الدراسي الجديد.

وأوضح مدير إدارة الشؤون الصحية المدرسية بالإدارة الدكتور حمد الهاجري أن البرنامج يهدف إلى تهيئة المجتمع المدرسي وخاصة الطلبة وأولياء الأمور للاستعداد للعام الدراسي الجديد من خلال التوعية الصحية وتعريف المجتمع ببرامج ومبادرات الصحة المدرسية وأثرها الإيجابي في تعزيز الصحة العامة عبر قنوات التواصل الالكترونية المعتمدة.

وأشار إلى أن البرنامج يتضمن التوعية ببرامج ومبادرات الصحة المدرسية كفحص الالتحاق بالصف الأول الابتدائي «فحص اللياقة»، والفحص الاستكشافي الصحي لطلبة المدارس.

إلى ذلك جرى تدشين الحملة التوعوية للتسجيل في خدمة النقل المدرسي للطلاب والطالبات بالرياض.