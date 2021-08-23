إطلاق أول جمعية للمكتبات ضمن مبادرة «الجمعيات المهنية الثقافية»

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وتأتي الجمعية المهنية الجديدة ضمن مبادرة «تأسيس الجمعيات المهنية الثقافية» التي تهدف إلى تكوين ست عشرة جمعية مهنية في ثلاثة عشر قطاع ثقافي، خلال عام 2021م. وستكون هذه الجمعيات الروابط المهنية للمثقفين والفنانين السعوديين، وستتيح الفرص للمحترفين في هذه القطاعات لتنمية مهاراتهم، وبناء مبادراتهم، وتطوير الوعي، وتكوين آليات الدعم، وتشكيل نموذج اجتماعي جاذب لاحتراف الثقافة والفنون.
وكان وزير الثقافة الأمير بدر بن فرحان، أعلن في مارس الماضي عن استراتيجية وزارة الثقافة للقطاع غير الربحي، التي تشمل توزيع المنظمات الثقافية غير الربحية في خمسة مستويات (المؤسسات الأهلية، والجمعيات المهنية، والجمعيات المتخصصة، والجمعيات التعاونية، وأندية الهواة)، وذلك بالاتساق مع نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية.
وتبني جملة من المبادرات التي تشكل سياقا ممكنا للمنظمات الثقافية غير الربحية. وتأتي المستويات الخمسة، تعبيرا عن التجاوب مع تمايز حاجات الممارسين والهواة والمهتمين في مختلف القطاعات الثقافية. كما يعكس التعدد في الأشكال، والمبادرات، عناية الوزارة بتوسيع نطاق الممارسة الأهلية للثقافة والفنون.
الهدف من الجمعية المهنية للمكتبات:
- زيادة الوعي بأهمية هذا المجال.
- تمكين الممارسين فيه.
- دعم البحوث والدراسات المتصلة به.
- الإسهام في بناء السياسات والمعايير التي تنظم عمل قطاع المكتبات.
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