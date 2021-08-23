ضبط 7 مصابين بكورونا خالفوا تعليمات العزل

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - ضبطت الجهات الأمنية بمنطقة الجوف 7 مصابين بفيروس كورونا المستجد خالفوا تعليمات العزل والحجر الصحي.

وأوضح المتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة العقيد يزيد النومس، الجهات الأمنية تمكنت من ضبط 7 أشخاص بالمنطقة لمخالفتهم تعليمات العزل والحجر الصحي بعد ثبوت إصابتهم بكورونا، واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية تمهيدا لاستكمال تطبيق العقوبات بحقهم من قبل الجهة المختصة.

ونصت الأحكام والعقوبات المقررة بحق مخالفي الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المتخذة لمواجهة الجائحة على معاقبة من يخالف التعليمات بغرامة تصل إلى 200 ألف ريال، أو السجن مدة لا تزيد عن سنتين، أو بهما معا.