7 شروط لخدمات الإيواء المقدمة للمعتمرين بمحرك الحجز المركزي

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - فيما أطلقت وزارة الحج والعمرة أخيرا النسخة المطورة للنظام المركزي لحجوزات السكن «Hotels CRS»، حددت الوزارة 7 شروط وأحكام على مقدمي خدمات الإيواء بمكة المكرمة والمدينة المنورة للاستفادة من نشر خدماتها المقدمة للمعتمرين والزوار في المحرك السعودي للحجز المركزي، منها اعتماد سياسة التسعير المشتمل على العمولات، التي تضمن للفندق عرض الأسعار الأساسية المعرفة من قبله مباشرة على المستفيد النهائي، إضافة إلى تحديد حد أدنى للعمولات المخصصة لمنصات التسويق، تحسب تلقائيا من ضمن السعر الأساسي. وتهدف الوزارة من تطوير سياسات نشر خدمات الإيواء المقدمة للمعتمرين والزوار في المحرك السعودي للحجز المركزي وما يتصل بذلك من أنظمة وخدمات الكترونية، إلى دعم اقتصاديات العمرة وتعزيز الفرص والممكنات للقطاعات العاملة في هذه المنظومة ومنها قطاع الإيواء. في المقابل طالبت الوزارة جميع مقدمي خدمات الإيواء المرخصين من وزارة السياحة، والراغبين في تقديم الخدمات للمعتمرين والزوار بمكة المكرمة والمدينة المنورة باتباع خطوات محددة منها: طلب حساب مستخدم للمفوض الرئيس للفندق على النظام المركزي لحجوزات السكن، الاطلاع على وثيقة الشروط والأحكام لنشر خدمات الإيواء المقدمة للمعتمرين والزوار في المحرك السعودي المركزي، وتأكيد الموافقة عليها والالتزام بها، وإدخال أو إعادة تسعير الخدمات بما يتفق مع الآليات الجديدة. شروط وأحكام بالمحرك السعودي للحجز المركزي:





اعتماد سياسة التسعير المشتمل على العمولات، التي تضمن للفندق عرض الأسعار الأساسية المعرفة من قبله مباشرة على المستفيد النهائي.



تحديد حد أدنى للعمولات المخصصة لمنصات التسويق، تحسب تلقائيا من ضمن السعر الأساسي.



تمكين الفنادق من منح منصات التسويق المعتمدة أو شركات العمرة السعودية عمولات إضافية بموجب الاتفاقيات الخاصة المبرمة، على أن تثبت في النظام المركزي لحجوزات السكن وتكون مشمولة في السعر الأساسي المعرف مسبقا من الفندق.



التزام منصات التسويق بعدم إضافة أي عمولات أو مبالغ على الأسعار الأساسية المدخلة من قبل الفندق خلال تنفيذ عمليات البيع للمستفيد النهائي (المعتمر، الزائر، شركات العمرة السعودية)، ويحق لمحرك الحجز في حال عدم التزام أي منصة تسويق بذلك إيقاف خدمات المحرك لها.



التزام الفنادق بأن تكون الأسعار المعرفة على محرك الحجز المركزي منافسة أو على أقل تقدير مساوية لأسعار الفنادق المعلنة على منصات خارجية، ويحق للمحرك في حال عدم التزام الفندق بذلك إيقاف حساب المستخدم الخاص به وإيقاف عرض خدماته على منصات التسويق المعتمدة لديه.



التزام منصات التسويق بعرض جميع الفنادق المعتمدة لدى محرك الحجز المركزي بغض النظر عن وجود اتفاقيات خاصة من عدمها.



مسؤولية الفندق ومنصات التسويق عن ضمان الخدمات المقدمة من خلالهم بما يحقق رفع مستوى رضا المعتمرين والزوار.



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