شكرا لقرائتكم خبر الصحة: 99% من سن 12 - 18 تلقوا جرعة كورونا الأولى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - ‬بلغت نسبة متلقي الجرعة الأولى من لقاح كورونا في سن 12 ـ 18 عاما 99%، فيما وصل عدد جرعات كورونا المعطاة 264 ألف جرعة يوميا، إذ من المتوقع أن تتمكن المملكة من تحصين 70% من السكان خلال 55 يوما، وذلك بحسب وزارة الصحة أمس.

وأكدت الوزارة أنه تم إعطاء أكثر من 34 مليون جرعة من لقاح كورونا حتى الآن عبر 587 موقعا للتطعيم في كل المناطق.

وأكدت وزارة الصحة أهمية استكمال التحصين بجرعتين من لقاح كورونا للحماية ومقاومة متحورات الفيروس.

وأعلنت إحصائية جديدة لمستجدات كورونا في المملكة خلال الـ24 ساعة الماضية تضمنت تسجيل 360 حالة مؤكدة، وتعافي 741 حالة، فيما بلغ عدد الحالات النشطة 4487 حالة منها 1127 حالة حرجة.

ونصحت الجميع بالتواصل مع مركز 937 للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات ومعرفة مستجدات فيروس كورونا.

أرقام حالات كورونا بالمملكة:

