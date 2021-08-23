الصحة: 99% من سن 12 - 18 تلقوا جرعة كورونا الأولى

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وأكدت الوزارة أنه تم إعطاء أكثر من 34 مليون جرعة من لقاح كورونا حتى الآن عبر 587 موقعا للتطعيم في كل المناطق.
وأكدت وزارة الصحة أهمية استكمال التحصين بجرعتين من لقاح كورونا للحماية ومقاومة متحورات الفيروس.
وأعلنت إحصائية جديدة لمستجدات كورونا في المملكة خلال الـ24 ساعة الماضية تضمنت تسجيل 360 حالة مؤكدة، وتعافي 741 حالة، فيما بلغ عدد الحالات النشطة 4487 حالة منها 1127 حالة حرجة.
ونصحت الجميع بالتواصل مع مركز 937 للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات ومعرفة مستجدات فيروس كورونا.
أرقام حالات كورونا بالمملكة:
- مجمل الإصابات: 542,354 حالة
- مجمل حالات التعافي: 529,377 حالة
- مجمل الوفيات: 8490 حالة
- الحالات النشطة: 4487 حالة
- الحالات الحرجة: 1127 حالة
- حالات إصابة جديدة: 360 حالة
- حالات شفاء جديدة: 741 حالة
- حالات وفاة جديدة: 9 حالات
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