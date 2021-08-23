شكرا لقرائتكم خبر معرض العدل «معرفة وإثراء» يطل على رواده من أبها ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تستعد وزارة العدل لإطلاق معرض الثقافة العدلية «معرفة وإثراء» في مدينة أبها بالراشد مول، لمدة 3 أيام بدءا من الخميس المقبل، بهدف التوعية بالحقوق والواجبات القانونية، وتوضيح آليات الاستفادة من الخدمات العدلية، إضافة إلى الوعي بآليات عمل المنظومة العدلية.

وأوضحت العدل، أن المعرض يأتي في إطار مبادرة «إبراز مميزات القضاء ونشر الثقافة العدلية»، إحدى مبادرات الوزارة في برنامج التحول الوطني.

وأشارت إلى أن المعرض يشتمل على مجموعة من المنصات، منها منصة الأحوال الشخصية التي تقدم معلومات إثرائية في الأحوال الشخصية، إلى جانب منصة ناجز، التي تستعرض النقلة النوعية الالكترونية في الخدمات العدلية والقضائية، وكيفية الاستفادة منها.

ويضم المعرض كذلك منصة الصلح التي تعرف بالصلح وقيمته وأثره المجتمعي.

ويقوم على المعرض عدد من موظفات الوزارة المتخصصات في مجالات عدة، ويعملن على استقبال الزوار والتعريف بالإجراءات والأنظمة المعمول بها في القطاع العدلي.

يذكر أن النسخ السابقة من المعرض شهدت إقبالا كبيرا، وأقيمت في عدد من النقاط الحيوية بمختلف مناطق ومدن المملكة.

منصات المعرض تبرز:

