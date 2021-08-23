معرض العدل «معرفة وإثراء» يطل على رواده من أبها

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وأوضحت العدل، أن المعرض يأتي في إطار مبادرة «إبراز مميزات القضاء ونشر الثقافة العدلية»، إحدى مبادرات الوزارة في برنامج التحول الوطني.
وأشارت إلى أن المعرض يشتمل على مجموعة من المنصات، منها منصة الأحوال الشخصية التي تقدم معلومات إثرائية في الأحوال الشخصية، إلى جانب منصة ناجز، التي تستعرض النقلة النوعية الالكترونية في الخدمات العدلية والقضائية، وكيفية الاستفادة منها.
ويضم المعرض كذلك منصة الصلح التي تعرف بالصلح وقيمته وأثره المجتمعي.
ويقوم على المعرض عدد من موظفات الوزارة المتخصصات في مجالات عدة، ويعملن على استقبال الزوار والتعريف بالإجراءات والأنظمة المعمول بها في القطاع العدلي.
يذكر أن النسخ السابقة من المعرض شهدت إقبالا كبيرا، وأقيمت في عدد من النقاط الحيوية بمختلف مناطق ومدن المملكة.
منصات المعرض تبرز:
- الحقوق الأسرية
- حقوق المرأة
- الأنظمة
- عرض تفاصيل الأنظمة بطريقة مبسطة وواضحة
- معلومات قانونية تتضمن الحماية القانونية للطفل والتوعية بحقوقه
- القضاء المتخصص كما تقدم عرضا شاملا عن المحاكم المتخصصة
- اختصاصات المحاكم العمالية
- الصلح
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