المملكة تتصدر عربيا في البحث العلمي وفقا لمؤشر نيتشر

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وأشار إلى الخطوات المتسارعة التي اتخذتها القيادة الحكيمة لتعزيز مكانة المملكة في البحث العلمي على مستوى العالم، حيث عملت على تشكيل لجنة عليا للبحث والتطوير والابتكار برئاسة ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس اللجنة العليا للبحث والتطوير والابتكار الأمير محمد بن سلمان، كما أنشأت هيئة تنمية البحث والتطوير والابتكار، واللتين ستسهمان بتعزيز فرص المملكة لتحقيق مراتب تنافسية متقدمة في البحث العلمي وترسيخ مركزها الريادي عالميا، لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 في التحول نحو اقتصاد قائم على الابتكار.
ورفع الدسوقي الشكر والامتنان لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمين، على دعمهما المتواصل واهتمامهما المستمر بمنظومة البحث والتطوير والابتكار.
وتصدرت المملكة الدول العربية في قائمة الـ50 العالمية لأكثر الدول حصة في البحث العلمي، وحافظت على مركزها عالميا بوصفها أعلى مساهم في حصة البحث العلمي بين الدول العربية وثاني أعلى مساهم في كل من دول غرب آسيا ومنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا المشمولة في مؤشر هذا العام، كما تصدرت المملكة الدول العربية في جميع التخصصات الأربعة لدوريات العلوم الطبيعية التي خضعت للتحليل، فضلا عن كونها أعلى مساهم في حصة البحث العلمي لكل تخصص.
المملكة في مؤشر نيتشر:
- أعلى مساهم في حصة البحث العلمي لكل تخصص
- تصدرت الدول العربية في قائمة الـ50 العالمية لأكثر الدول حصة في البحث العلمي
- حافظت على مركزها عالميا بوصفها أعلى مساهم في حصة البحث العلمي بين الدول العربية
- ثاني أعلى مساهم في كل من دول غرب آسيا ومنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا
- تصدرت الدول العربية في جميع التخصصات الأربعة لدوريات العلوم الطبيعية التي خضعت للتحليل
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