شكرا لقرائتكم خبر المملكة تتصدر عربيا في البحث العلمي وفقا لمؤشر نيتشر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - في حين تصدرت المملكة الدول العربية في قائمة الـ50 العالمية لأكثر الدول حصة في البحث العلمي في مؤشر نيتشر 2021 Nature Index، أكد رئيس مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية المكلف الدكتور منير الدسوقي، أن ذلك يأتي ثمرة للدعم غير المحدود الذي توليه القيادة لمنظومة البحث والتطوير والابتكار.

وأشار إلى الخطوات المتسارعة التي اتخذتها القيادة الحكيمة لتعزيز مكانة المملكة في البحث العلمي على مستوى العالم، حيث عملت على تشكيل لجنة عليا للبحث والتطوير والابتكار برئاسة ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس اللجنة العليا للبحث والتطوير والابتكار الأمير محمد بن سلمان، كما أنشأت هيئة تنمية البحث والتطوير والابتكار، واللتين ستسهمان بتعزيز فرص المملكة لتحقيق مراتب تنافسية متقدمة في البحث العلمي وترسيخ مركزها الريادي عالميا، لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 في التحول نحو اقتصاد قائم على الابتكار.

ورفع الدسوقي الشكر والامتنان لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمين، على دعمهما المتواصل واهتمامهما المستمر بمنظومة البحث والتطوير والابتكار.

وتصدرت المملكة الدول العربية في قائمة الـ50 العالمية لأكثر الدول حصة في البحث العلمي، وحافظت على مركزها عالميا بوصفها أعلى مساهم في حصة البحث العلمي بين الدول العربية وثاني أعلى مساهم في كل من دول غرب آسيا ومنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا المشمولة في مؤشر هذا العام، كما تصدرت المملكة الدول العربية في جميع التخصصات الأربعة لدوريات العلوم الطبيعية التي خضعت للتحليل، فضلا عن كونها أعلى مساهم في حصة البحث العلمي لكل تخصص.

المملكة في مؤشر نيتشر:

