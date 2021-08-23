مبادرة لتحصين أطفال التوحد بجامعة طيبة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تنظم جامعة طيبة بالمدينة المنورة ممثلة بقسم التربية الخاصة، مبادرة ‏»همتي نحو صحتي»، التي تستهدف الأطفال ذوي اضطراب طيف التوحد فوق عمر 12 سنة. وتعنى المبادرة التي تنطلق اليوم، وتستمر 3 أيام، بتوفير بيئة آمنة ومناسبة لأخذ لقاح كورونا COVID-19. وأهاب قسم التربية الخاصة بالجامعة بجميع الآباء والأمهات ممن لديهم أبناء من ذوي اضطراب طيف التوحد لمن تزيد أعمارهم عن 12 عاما، التسجيل بالمبادرة للاستفادة من الخدمات المقدمة.

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