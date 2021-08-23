ملتقى لدعم تدريس الإنجليزية للصفوف المبكرة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - في خطوة تهدف إلى تبادل الخبرات في مجال تدريس اللغة الإنجليزية للمتعلمين الصغار عقدت وزارة التعليم ممثلة بوكالة التعليم العام ملتقى «التميز في تعليم اللغة الإنجليزية للمتعلمين الصغار»، المقام افتراضيا برعاية نائب وزير التعليم الدكتور سعد آل فهيد خلال الفترة 22 - 23 أغسطس الحالي، بمشاركة خبراء ومختصين من الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا واليونان، وممثلين من الجامعات والهيئات السعودية.

وافتتح وكيل الوزارة للتعليم العام الدكتور محمد المقبل، الملتقى بحضور نخبة من المتحدثين، وعدد من المشرفين والمشرفات، والمعلمين والمعلمات المستهدفين في هذا الملتقى، مؤكدا على الاهتمام الذي توليه الوزارة لتعليم اللغة الإنجليزية؛ نظرا لمكانتها العلمية والاقتصادية في المساعدة على تحقيق مرتكزات رؤية المملكة 2030 نحو مجتمع حيوي واقتصاد مزدهر ووطن طموح، والمتابعة المستمرة لوزير التعليم؛ للوصول إلى تحقيق مستهدفات إدراج تعليم اللغة الإنجليزية في مراحل مبكرة من التعليم.

وأضاف المقبل أن البدء في تدريس اللغة الإنجليزية للصفوف الأولية في العام الدراسي الحالي، يحتاج إلى الكثير من الجهود التعاونية والاستعدادات من مختلف القطاعات في الوزارة، مشيرا إلى أن الملتقى يهدف إلى دعم توجه الوزارة في تدريس الإنجليزية في الصفوف المبكرة من المرحلة الابتدائية هذا العام، من خلال رفع مستوى أداء المشرفين والمشرفات والمعلمين والمعلمات، وتزويدهم بأفضل الممارسات التربوية والاستراتيجيات العلمية الحديثة لتدريس اللغة الإنجليزية للمتعلمين الصغار.

وأشار وكيل الوزارة للتعليم العام إلى تكامل المنظومة التعليمية في إثراء المجتمع التعليمي بالبرامج واللقاءات التربوية المتخصصة التي يقدمها مركز تطوير تعليم اللغة الإنجليزية بوكالة التعليم العام، ومركز المناهج، إلى جانب الاستفادة من الخبرات المتخصصة المحلية والعالمية في مجال تعليم اللغة الإنجليزية للصغار.

وشارك في الملتقى متحدثون من جامعة دولاير الأمريكية، ومن دور النشر العالمية ‏(Oxford University Press)، و(mm publications)، إضافة إلى المتحدثين المحليين من الهيئة الملكية للجبيل وينبع، وجامعة الأمير سلطان، وجامعة الملك سعود.

وشهد الملتقى تكريم المتحدثين واللجان العلمية والتنسيقية من وكالة التعليم العام والرئيس التنفيذي لشركة تيتكو، على دعمهم للملتقى، كما تم تكريم المعلمين والمعلمات والمشرفين والمشرفات الحاصلين على الرخصة المهنية بتميز.

أهداف الملتقى:







دعم تدريس الإنجليزية للصفوف المبكرة



رفع مستوى الكادر التعليمي



الاستفادة من الخبرات المتخصصة في تعليم الإنجليزية للصغار



إثراء المجتمع التعليمي بالبرامج المتخصصة



المستهدفون:





الأكاديميون



المشرفون



المعلمون



طلاب الجامعات



المختصون باللغة الإنجليزية



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