شكرا لقرائتكم خبر لجان القبول بتعليم مكة تدرس أوضاع طلاب الحالات الخاصة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تعكف لجان القبول والتسجيل على مستوى إدارة تعليم منطقة مكة المكرمة و16 مكتبا تعليميا على تقديم خدماتها لمساعدة الطلاب والطالبات في إكمال عمليات القبول والنقل، كما تتولى دراسة أوضاع الطلاب ذوي الحالات الخاصة وتوجيههم بما يناسب كل حالة مع مراعاة الصلاحية الممنوحة لقادة المدارس في هذا الجانب.

وأكدت الإدارة على المدارس ضرورة تيسير إجراءات قبول الطلبة والطالبات بالمدارس للعام الحالي 1443 هـ، وذلك حرصا على انضباط الطلاب والطالبات في الدراسة من أول يوم دراسي وإنهاء إجراءات قبولهم وفقا للتعليمات والأنظمة بهذا الشأن؛ حيث تم التأكيد على اعتماد العمل حول تيسير إجراءات قبول كافة الطلبة والطالبات وسرعة التجاوب مع الخطابات الموجهة لمديري ومديرات المدارس من قبل إدارة الاختبارات والقبول أو لجان القبول في مكاتب التعليم مع التنويه بعدم تكليف أولياء الأمور جهد التنقل بين المدارس والمكاتب والإدارة.

من جهة أخرى دشن مدير التعليم بالمنطقة الدكتور أحمد الزائدي أمس ملتقى التوجيه الطلابي بعنوان «عودة صحية ونفسية آمنة»، الذي تنفذه إدارة التوجيه الطلابي -عن بعد- ويستهدف 1230 موجها وموجهة طلابية لتهيئتهم لاستقبال العام الدراسي الجديد.

وثمن الزائدي الدور الكبير الذي يؤديه الموجه الطلابي والموجهة الطلابية في مدارسهم والتعامل الحسن مع الطلاب والطالبات، مؤكدا أهمية إحداث التكيف المطلوب للطلاب والطالبات كون هذه المرحلة ستواكب وجود التعليم الالكتروني والتعليم المدمج بكثافة، لافتا إلى أهمية الشراكة الحقيقية مع الوكيل للشؤون الطلابية في المدرسة إلى جانب دور الموجه الطلابي لتجسيد العلاقة بينهما وتحقيق التكامل.

فيما واصل مدير تعليم المنطقة زياراته التفقدية لمدارس تعليم مكة للوقوف على عودة المعلمين والمعلمات والاستعدادات لبدء العام الدراسي الجديد، كما تابع إجراءات تسليم الكتب والمناهج الدراسية للطلاب وسط تطبيق الإجراءات الاحترازية «وقاية». وأشاد بما شاهده من جودة في الأداء وجاهزية في الاستعدادات لاستقبال الطلاب الأسبوع المقبل بكل جدية واهتمام.

طلاب الحالات الخاصة:

