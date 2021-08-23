اجتماع خليجي يستعرض خطط العودة للمدارس

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وأشاد رئيس المجلس الدكتور عبدالله بن خميس، في كلمته بقدرات وزارات التربية والتعليم على تجاوز الأزمة والتحديات، والاستعداد للعودة للمدارس.
وأكد المدير العام لمكتب التربية العربي لدول الخليج الدكتور عبدالرحمن العاصمي، أهمية تبادل الخبرات في مجال التخطيط للعودة الآمنة للمدارس، مبينا أن المكتب التربية سينشر إجراءات وخطط العودة في كل دولة من الدول الأعضاء، وخططا لبعض الدول في التجمعات الإقليمية الأخرى.
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