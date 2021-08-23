شكرا لقرائتكم خبر اجتماع خليجي يستعرض خطط العودة للمدارس ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - استعرض المجلس التنفيذي بمكتب التربية العربي لدول الخليج في اجتماعه أمس، عبر الاتصال المرئي، خطط العودة للمدارس في وزارات التربية والتعليم في الدول الأعضاء بالمكتب.

وأشاد رئيس المجلس الدكتور عبدالله بن خميس، في كلمته بقدرات وزارات التربية والتعليم على تجاوز الأزمة والتحديات، والاستعداد للعودة للمدارس.

وأكد المدير العام لمكتب التربية العربي لدول الخليج الدكتور عبدالرحمن العاصمي، أهمية تبادل الخبرات في مجال التخطيط للعودة الآمنة للمدارس، مبينا أن المكتب التربية سينشر إجراءات وخطط العودة في كل دولة من الدول الأعضاء، وخططا لبعض الدول في التجمعات الإقليمية الأخرى.