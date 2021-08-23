، السعودية في المركز الـ29 عالميًّا في جودة الأبحاث العلمية وفقًا لمؤشر "نيتشر" 2021م ،

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أعلن مؤشر "نيتشر" للأبحاث العلمية لعام 2021م، الذي يستخدم مقياس "الحصة"، تقدُّم السعودية في حصة البحث العلمي، متقدمة على باقي الدول العربية بدخولها قائمة الـ50 العالمية لأكثر الدول حصة في جودة البحث العلمي، وحصولها على المرتبة الـ29 على الترتيب عالميًّا.
وكشفت الجداول السنوية لمؤشر "نيتشر"، التي ضمت 17 دولة عربية عن استمرار تصدُّر السعودية والإمارات ومصر المراكز الثلاثة الأولى في القائمة على الترتيب منذ عام 2017، كان فيها إسهام السعودية بـ64 % من إجمالي حصة البحث العلمي في العالم العربي.
وأظهر المؤشر تقدُّم عدد من الجامعات السعودية عالميًّا في المراكز المتصدرة، من بينها جامعة الملك عبدالعزيز، وجامعة الملك سعود، وجامعة الملك فهد للبترول والمعادن، وجامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية (كاوست).
ويأتي ذلك الإنجاز نتيجة لتوجهات القيادة الحكيمة للعمل وفق رؤية طموحة قائمة على الخطط المستقبلية، التي تعزز من مواءمة توجيه الأبحاث والابتكار مع الاحتياجات الوطنية والقطاع الصناعي، وذلك بالتركيز على الابتكار في التقنيات المتطورة، وفي ريادة الأعمال نحو التحول من اقتصاد قائم على النفط إلى اقتصاد قائم على الابتكار.
وكانت وزارة التعليم قد واصلت دعمها لعملية تمويل الأبحاث والابتكار، وذلك برعاية المراكز البحثية المتقدمة في الجامعات، وإطلاق المبادرات لتسريع إنجاز مشاريع الجامعات البحثية، مثل برنامج التمويل المؤسسي؛ وذلك لدعم دور الجامعات في تطوير الأدوات العلمية والابتكارية والتقنيات الحديثة، من خلال منظومة البحث والابتكار، وإبطاء وتيرة التراجع في الإنتاج البحثي للعام الماضي بالرغم من التحديات والقيود التي فرضتها جائحة "كوفيد 19".
23 أغسطس 2021 - 15 محرّم 1443 08:53 PM
أسهمت بـ64 % من إجمالي حصة البحث العلمي في العالم العربيالسعودية في المركز الـ29 عالميًّا في جودة الأبحاث العلمية وفقًا لمؤشر "نيتشر" 2021م
أعلن مؤشر "نيتشر" للأبحاث العلمية لعام 2021م، الذي يستخدم مقياس "الحصة"، تقدُّم السعودية في حصة البحث العلمي، متقدمة على باقي الدول العربية بدخولها قائمة الـ50 العالمية لأكثر الدول حصة في جودة البحث العلمي، وحصولها على المرتبة الـ29 على الترتيب عالميًّا.
وكشفت الجداول السنوية لمؤشر "نيتشر"، التي ضمت 17 دولة عربية عن استمرار تصدُّر السعودية والإمارات ومصر المراكز الثلاثة الأولى في القائمة على الترتيب منذ عام 2017، كان فيها إسهام السعودية بـ64 % من إجمالي حصة البحث العلمي في العالم العربي.
وأظهر المؤشر تقدُّم عدد من الجامعات السعودية عالميًّا في المراكز المتصدرة، من بينها جامعة الملك عبدالعزيز، وجامعة الملك سعود، وجامعة الملك فهد للبترول والمعادن، وجامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية (كاوست).
ويأتي ذلك الإنجاز نتيجة لتوجهات القيادة الحكيمة للعمل وفق رؤية طموحة قائمة على الخطط المستقبلية، التي تعزز من مواءمة توجيه الأبحاث والابتكار مع الاحتياجات الوطنية والقطاع الصناعي، وذلك بالتركيز على الابتكار في التقنيات المتطورة، وفي ريادة الأعمال نحو التحول من اقتصاد قائم على النفط إلى اقتصاد قائم على الابتكار.
وكانت وزارة التعليم قد واصلت دعمها لعملية تمويل الأبحاث والابتكار، وذلك برعاية المراكز البحثية المتقدمة في الجامعات، وإطلاق المبادرات لتسريع إنجاز مشاريع الجامعات البحثية، مثل برنامج التمويل المؤسسي؛ وذلك لدعم دور الجامعات في تطوير الأدوات العلمية والابتكارية والتقنيات الحديثة، من خلال منظومة البحث والابتكار، وإبطاء وتيرة التراجع في الإنتاج البحثي للعام الماضي بالرغم من التحديات والقيود التي فرضتها جائحة "كوفيد 19".
، السعودية في المركز الـ29 عالميًّا في جودة الأبحاث العلمية وفقًا لمؤشر "نيتشر" 2021م ،
المصدر : الخليج 365
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