، الحكومة اليمنية تجدد حرصها على استئناف العملية السياسية لإنهاء الانقلاب الحوثي ،

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جددت الحكومة اليمنية اليوم (الاثنين) حرصها استئناف العملية السياسية؛ لإنهاء الانقلاب الحوثي في اليمن الذي تسبب بأسوأ أزمة إنسانية، وأدى إلى موجات نزوح للملايين بين أوساط الشعب اليمني.
وأعرب مندوب اليمن الدائم لدى الأمم المتحدة عبد الله السعدي، أمام مجلس الأمن في جلسته المفتوحة حول الحالة في الشرق الأوسط (اليمن)، عن استعداد الحكومة لتقديم كل الدعم للمبعوث الأممي إلى اليمن هانس غرندبرج، بهدف استئناف العملية السياسية والتوصل إلى حل سياسي شامل ينهي الانقلاب والحرب التي أشعلتها مليشيات الحوثي.
ولفت "السعدي" إلى أهمية مواصلة الجهود المبذولة خلال الفترة السابقة، والبناء عليها، وليس خلق مسارات وأفكار جديدة تطيل من معاناة الشعب اليمني، وفقاً لوكالة الأنباء اليمنية "سبأ".
وبين أن الشعب اليمني لم يعد يحتمل المزيد من المعاناة الإنسانية، ومزيد من الأعباء في ظل إمعان مليشيات الحوثي، بدعم من النظام الإيراني، في مواصلة نهجها وسلوكها العدواني والتدميري لمقدرات البلد ونسيجه الاجتماعي.
23 أغسطس 2021 - 15 محرّم 1443 08:51 PM
"السعدي" لفت إلى أهمية مواصلة الجهود المبذولة دون خلق مسارات جديدةالحكومة اليمنية تجدد حرصها على استئناف العملية السياسية لإنهاء الانقلاب الحوثي
جددت الحكومة اليمنية اليوم (الاثنين) حرصها استئناف العملية السياسية؛ لإنهاء الانقلاب الحوثي في اليمن الذي تسبب بأسوأ أزمة إنسانية، وأدى إلى موجات نزوح للملايين بين أوساط الشعب اليمني.
وأعرب مندوب اليمن الدائم لدى الأمم المتحدة عبد الله السعدي، أمام مجلس الأمن في جلسته المفتوحة حول الحالة في الشرق الأوسط (اليمن)، عن استعداد الحكومة لتقديم كل الدعم للمبعوث الأممي إلى اليمن هانس غرندبرج، بهدف استئناف العملية السياسية والتوصل إلى حل سياسي شامل ينهي الانقلاب والحرب التي أشعلتها مليشيات الحوثي.
ولفت "السعدي" إلى أهمية مواصلة الجهود المبذولة خلال الفترة السابقة، والبناء عليها، وليس خلق مسارات وأفكار جديدة تطيل من معاناة الشعب اليمني، وفقاً لوكالة الأنباء اليمنية "سبأ".
وبين أن الشعب اليمني لم يعد يحتمل المزيد من المعاناة الإنسانية، ومزيد من الأعباء في ظل إمعان مليشيات الحوثي، بدعم من النظام الإيراني، في مواصلة نهجها وسلوكها العدواني والتدميري لمقدرات البلد ونسيجه الاجتماعي.
، الحكومة اليمنية تجدد حرصها على استئناف العملية السياسية لإنهاء الانقلاب الحوثي ،
المصدر : الخليج 365
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