، أمير تبوك يستقبل "الجاسر" ويستعرضان أعمال منظومة النقل والخدمات اللوجستية ،

محمد بن مسعود - الدمام - بحثا المشاريع الخدمية والتنموية الجاري تنفيذها في شبكات الطرق كافة

استقبل الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز، أمير منطقة تبوك، في مكتبه بالإمارة اليوم، وزير النقل والخدمات اللوجستية، المهندس صالح بن ناصر الجاسر، يرافقه قادة منظومة النقل والخدمات اللوجستية.

ورحَّب سموه في بداية اللقاء بوزير النقل والخدمات اللوجستية، والمسؤولين بالوزارة؛ بمناسبة زيارتهم المنطقة، مشيرًا سموه إلى أن زيارة وزير النقل والخدمات اللوجستية وقادة المنظومة تعكس حجم الاهتمام بتطوير مشاريع المنطقة وخدماتها في قطاعات النقل والخدمات اللوجستية، في ظل الدعم الكبير من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - لجميع مشاريع النقل في المنطقة.

وبحث الطرفان وقادة المنظومة مشروعات القطاعات الحالية والمستقبلية بالمنطقة؛ إذ استعرض الجاسر أعمال منظومة النقل والخدمات اللوجستية في منطقة تبوك، والمشاريع الخدمية والتنموية الجاري تنفيذها وفق أعلى معايير السلامة والجودة في شبكات الطرق كافة، وضمان سير المشاريع وفق الخطط التشغيلية المعتمدة.

من جانبه، عبّر الجاسر عن شكره وتقديره لأمير منطقة تبوك نظير الدعم الذي تحظى به مشاريع منظومة النقل والخدمات اللوجستية في المنطقة من سموه، مؤكدًا حرصه والعاملين كافة في القطاع على الارتقاء بجودة الخدمات بما يتفق والمستهدفات الطموحة لاستراتيجية النقل والخدمات اللوجستية.

حضر الاستقبال رئيس الهيئة العامة للطيران المدني عبدالعزيز الدعيلج، ومعالي رئيس الهيئة العامة للنقل الدكتور رميح الرميح، ونائب وزير النقل لشؤون الطرق المهندس بدر بن عبدالله الدلامي، والرئيس التنفيذي للهيئة العامة للموانئ عمر بن طلال حريري.