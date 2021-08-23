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طالب وزير خارجية فرنسا جان ايف لودريان، اليوم (الاثنين) بتمديد الفترة المسموحة لإنجاز عمليات الإجلاء من أفغانستان، غداة فتح الرئيس جو بايدن الباب أمام احتمال إبقاء الوجود الأميركي في مطار كابول إلى ما بعد 31 أغسطس (آب).
وأعرب الوزير الفرنسي في قاعدة الظفرة الجوية في الإمارات حيث تقيم باريس جسراً جوياً، عن قلقه بشأن الموعد النهائي الذي حدّدته الولايات المتحدة في 31 أغسطس.
ولفت إلى أن هناك حاجة إلى وقت إضافي لإكمال العمليات الحالية، وفقاً لـ"فرانس 24".
ووصل "لودريان" ووزيرة الجيوش فلورانس بارلي، إلى الإمارات اليوم؛ لمعاينة جهود فرنسا في إجلاء أكثر من ألف أفغاني.
23 أغسطس 2021 - 15 محرّم 1443 08:40 PM
غداة إعلان "بايدن" باحتمال بقاء أمريكا إلى ما بعد أغسطسفرنسا تطالب بتمديد عمليات الإجلاء من أفغانستان
طالب وزير خارجية فرنسا جان ايف لودريان، اليوم (الاثنين) بتمديد الفترة المسموحة لإنجاز عمليات الإجلاء من أفغانستان، غداة فتح الرئيس جو بايدن الباب أمام احتمال إبقاء الوجود الأميركي في مطار كابول إلى ما بعد 31 أغسطس (آب).
وأعرب الوزير الفرنسي في قاعدة الظفرة الجوية في الإمارات حيث تقيم باريس جسراً جوياً، عن قلقه بشأن الموعد النهائي الذي حدّدته الولايات المتحدة في 31 أغسطس.
ولفت إلى أن هناك حاجة إلى وقت إضافي لإكمال العمليات الحالية، وفقاً لـ"فرانس 24".
ووصل "لودريان" ووزيرة الجيوش فلورانس بارلي، إلى الإمارات اليوم؛ لمعاينة جهود فرنسا في إجلاء أكثر من ألف أفغاني.
، فرنسا تطالب بتمديد عمليات الإجلاء من أفغانستان ،
المصدر : الخليج 365
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