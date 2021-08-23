، منتخب مصر يواجه منتخب السودان.. ومنتخب تونس يلاقي منتخب لبنان ،

محمد بن مسعود - الدمام - في افتتاح كأس العرب للسيدات

يقص منتخبا مصر والسودان شريط، افتتاح بطولة كأس العرب للسيدات 2021 والتي يقيمها الاتحاد العربي لكرة القدم في العاصمة المصرية القاهرة في نسختها الثالثة، خلال الفترة من 24 أغسطس الحالي وحتى 6 سبتمبر المقبل.

وستقام المباراة الافتتاحية على ملعب اتحاد الشرطة، غداً الثلاثاء، عند الساعة الخامسة عصراً بتوقيت القاهرة، فيما يلتقي في المباراة الثانية منتخب تونس مع منتخب لبنان في تمام التاسعة مساء على نفس الملعب.

وتشهد البطولة مشاركة 7 منتخبات وهي منتخب مصر ومنتخب تونس ومنتخب السودان ومنتخب لبنان في المجموعة الأولى، بينما تضم المجموعة الثانية منتخب الأردن ومنتخب الجزائر ومنتخب فلسطين.

وتعد هذه البطولة إحدى بطولات الاتحاد العربي لكرة القدم المدرجة في الموسم 2021 - 2022.

وكانت النسخة الأولى من البطولة، أقيمت بمدينة الإسكندرية في مصر عام 2006، وتوج بلقبها منتخب الجزائر بعد فوزه في المباراة النهائية على منتخب المغرب، بينما أقيمت النسخة الثانية بالعاصمة القطرية الدوحة عام 2015، وتوج منتخب لبنان باللقب عقب فوزه على منتخب جيبوتي.

وأنهت المنتخبات المشاركة تدريباتها التحضيرية استعداداً لخوض غمار منافسات البطولة، بحسب ما أعلن عنه المدربون في المؤتمر الصحفي الذي عقد يوم الاثنين في فندق ماريوت القاهرة بالزمالك.

حيث أكد مدربو المنتخبات المشاركة سعيهم لتحقيق نتائج جيدة في ضوء التحضيرات التي سبقت الوصول إلى القاهرة، حيث أقامت بعض المنتخبات معسكرات تدريبية والبعض الآخر خاض مباريات ودية للوقوف على مستويات اللاعبين وإعدادهم بأفضل الطرق للمنافسة على لقب البطولة.

وبدأ المؤتمر الصحفي بكلمة ترحيبية من عضو المكتب التنفيذي في الاتحاد العربي لكرة القدم ورئيسة اللجنة المنظمة للبطولة، سمر نصار، والتي ثمنت استضافة الاتحاد المصري لكرة القدم لهذه البطولة، والذي يسعى لتوفير كل المتطلبات التي تضمن نجاحها، كما شكرت الدول لحرصها على المشاركة في البطولة مشيرة إلى سعي الاتحاد العربي لكرة القدم لزيادة عدد الدول المشاركة في النسخ المقبلة.

وأعلنت نصار عن إطلاق شعار البطولة "اختاري التحدي"، والذي يتوافق مع الشعار الجديد الذي صممه الاتحاد العربي لكرة القدم والخاص ببطولة كرة القدم للسيدات 2021.

وقالت نصار: "نعم نريد أن نختار التحدي وأن يكون هذا هو شعار بطولة كأس العرب للسيدات، لأننا ندرك تماماً أن المرأة قادرة على أن تتميز، والتحدي هنا يقصد به لكل ما يحيط بنا من ظروف تضع أمام المرأة بعض التحديات والتي نستطيع من خلال الممارسات الرياضية تغييرها وإثبات بأن المرأة قادرة على العطاء في كل الميادين".

وتحدثت نصار عن الورش التدريبية التي ستقام على هامش البطولة سعياً من الاتحاد العربي لكرة القدم لتطوير الكوادر النسوية العاملة خاصة في مجال التحكيم والتنسيق للمباريات ضمن الخطة المتبعة للجنة المرأة في الاتحاد العربي لكرة القدم.