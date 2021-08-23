شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. طفل يترجم لوالده الأصم خطبة الجمعة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):

حظي مقطع فيديو لـ "طفل" يترجم لوالده الأصم خطبة الجمعة برواجًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي؛ وهو الأمر الذي لفت انتباه المصلين والخطيب.

وعلم الخطيب بدور "الطفل" مع والده فدعا لتكريمه أمام جماعة المسجد في لفتة فريدة منه تبرز أهمية الوقوف أمام فئة "الصم"، وفقًا لما جاء بـ "الإخبارية".

وقال خطيب المسجد خلوقة الأحمري: "هذا الحدث منذ 4 سنوات ولاحظت إن الطفل عمره 9 سنوات جالس في وسط المسجد وأبوه مقابل له لكن الأمر لفت الانتباه".

وأضاف: "استدعيت الطفل وسألته وفاجأني وقالي كنت بترجم الخطبة لوالدي الأصم وشعرت بمسئولية كبيرة وفرحة غامرة وعملت تكريم بسيط ليه إيمانًا مني بهذا الدور الرائع ".

واستكمل الخطيب: "الطفل حملني ثقل كبير جدًا كيف يمكن اختار عبارات الخطبة وأراعي انتظار الوقت ليترجم الكلمات إلى والده وتم تكريمه كرسالة لبعض الناس بأهمية مراعاة فئة الصم".