شكرا لمتابعة خبر عن "التعليم": الطلاب غير المحصنين ستطبق بحقهم لائحة الغياب والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

تحدث هادي غروي، مساعد مدير الإشراف التربوي في وزارة التعليم، عن استعدادت الوزارة من أجل استقبال الطلاب حضوريًا في المدارس يوم الأحد القادم.

وقال "غروي" أن الوزارة أصدرت عدد من الأدلة الخاصة بالعودة والأعلم أنها انتهت خلال الفترة الماضية من خلال الاستعدادت المادية من خلال دعم المدارس لتوفير المستلزمات ولا ننسي دور إدارة التعليم التي تتابع هذا العمل بشكل مباشر مع المدارس لتوفير المعقمات والإجراءات الاحترازية.

وأضاف: "سيتم منح الطالب المصاب بكورونا 10 أيام راحة حتي يكون متعافي ويستطيع العودة لمقعد الدراسة وإذا كان متغيبًا من المدرسة ولا يكون متغيبًا عن حضور التعليم من خلال منصة مدرستي ولدينا أيضًا القنوات الفضائية وقنوات اليوتيوب"، وفقًا لـ "العربية السعودية".

واستكمل هادي غروي: "الطلاب غير المحصنين سيعتبر غائبًا وسيقدم له التعليم عن بعد وسيسجل غياب بناءً على تصريحات وزير التعليم، فمن بداية العام الدراسي جميع الدروس ستكون موجودة على منصة مدرستي وجميع الطلاب يستطيعون حضور هذه الدروس وعند استكمال الجرعات يعود للتعليم حضوريًا دون انقطاع".