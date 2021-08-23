شكرا لمتابعة خبر عن "الشؤون الإسلامية": افتتاح مسجدين بعد إخلائها مؤقتا وتعقيمها في القصيم والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - القصيم (صدى):

كشفت وزارة الشؤون الإسلامية، عن عدد المساجد التي أعيد فتحها بعد إخلائها مؤقتا وتعقيمها في منطقة القصيم.

وأوضحت وزارة الشؤون الإسلامية، أنه تم افتتاح مسجدين بعد إخلائها مؤقتا وتعقيمها في منطقة القصيم بعد ثبوت حالتين إصابة بفيروس كورونا بين صفوف المصلين.

وأشارت إلى أن مجموع ما تم الانتهاء من تعقيمه واكتمال جاهزيته خلال 197 يوماً 2016 مسجد، ويأتي ذلك في إطار الحرص على سلامة مرتادي بيوت الله.