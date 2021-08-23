شكرا لمتابعة خبر عن ابن عم "رشاش" : المسلسل فيه افتراء على الميتين ولا أعلم شئ عن شخصية "عمر" والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

انتقد ابن عم رشاش العتيبي الخارج عن القانون الأحداث التي قدمت في مسلسل "رشاش" الذي عرض مؤخرًا.

وأكد "سعود الشيباني" أن شخصية "عمر" التي تم تجسيدها في مسلسل "رشاش"لم يعلم عنها شيء، كما تجسيدها دون إذن منه، لافتا إلى أنه رافق ابن عمه "رشاش" لمدة طويلة ولم يسمع أبدًا عن شخص اسمه "عمر".

وأضاف أن المسلسل فيه افتراء على الميتين مؤكدًا أن المسلسل تناول أحداثا لم تحدث في الحقيقة، نافيا تحرشهم بالنساء واعتراضهم لطريقهن،وذلك بحسب ما ذكره في برنامج "تواصل" المذاع على قناة "الرسالة".

وأكد أنه لم يحدد ما إذا كان سيرفع دعوى قضائية ضد صناع المسلسل، مؤكدًا أنه قد يكتفي باعتذار رسميا أمام كل الناس.

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