شكرا لمتابعة خبر عن صحة القنفذة تطلق مبادرة لجراحة الوجه والفكين بمستشفى نمرة العام والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - مازن القرني (صدى):

أعلنت وزارة الصحة عن إطلاق مبادرة إدارة طب الأسنان التخصصية بصحة القنفذة تخصص جراحة الوجه والفكين بمستشفى نمرة العام.

أما عن الحالات المستهدفة التي سيتم علاجها هى:

1- خلع الأسنان غير الجراحي.

2- الخلع الجراحي البسيط.

3- الخلع الجراحي والحالات المعقدة.

كما ستكون الفئة المستهدفة من عمر 13 وما فوق يوم الأربعاء الموافق "17-1-1443" من الساعة التاسعة صباحًا حتى السادسة مساءً بمستشفى نمرة العام.

ويتم حجز موعد الكشف والتواصل عبر تطبيق الواتساب فقط على الرقم التالي:

0506467902