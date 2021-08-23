شكرا لمتابعة خبر عن صحة القنفذة تطلق مبادرة لجراحة الوجه والفكين بمستشفى نمرة العام والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - مازن القرني (صدى):أعلنت وزارة الصحة عن إطلاق مبادرة إدارة طب الأسنان التخصصية بصحة القنفذة تخصص جراحة الوجه والفكين بمستشفى نمرة العام.
أما عن الحالات المستهدفة التي سيتم علاجها هى:
1- خلع الأسنان غير الجراحي.
2- الخلع الجراحي البسيط.
3- الخلع الجراحي والحالات المعقدة.
كما ستكون الفئة المستهدفة من عمر 13 وما فوق يوم الأربعاء الموافق "17-1-1443" من الساعة التاسعة صباحًا حتى السادسة مساءً بمستشفى نمرة العام.
ويتم حجز موعد الكشف والتواصل عبر تطبيق الواتساب فقط على الرقم التالي:
0506467902