شكرا لمتابعة خبر عن ولي العهد يعزي أمير الكويت في وفاة الشيخة بدرية الأحمد الجابر المبارك الصباح والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية عزاء ومواساة، لصاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت، في وفاة الشيخة بدرية الأحمد الجابر المبارك الصباح ـ رحمها الله ـ .

وقال سمو ولي العهد :" تلقيت نبأ وفاة الشيخة بدرية الأحمد الجابر المبارك الصباح ـ رحمها الله ـ وأبعث لسموكم ولأسرة الفقيدة أحر التعازي، وأصدق المواساة، سائلاً المولى العلي القدير أن يتغمدها بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنها فسيح جناته، وأن يحفظكم من كل سوء ومكروه، إنه سميع مجيب " .